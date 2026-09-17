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Prensa brasileña elogió a André Carrillo pese a eliminación de Corinthians en Libertadores: "Calidad"

André Carrillo tuvo minutos en la eliminación de Corinthians en la Copa Libertadores y sorprendió al recibir grandes elogios por parte de la prensa brasileña.

Angel Curo
Prensa brasileña elogió a André Carrillo pese a eliminación de Corinthians en Libertadores: "Calidad"
Prensa brasileña elogió a André Carrillo pese a eliminación de Corinthians en Libertadores: "Calidad" | Composición: Líbero
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André Carrillo sigue siendo uno de los futbolistas peruanos con mejor rendimiento en la temporada. la 'Culebra' fue titular en la eliminación de Corinthians ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, pese a ello, la prensa brasileña destacó el gran rendimiento del futbolista de la selección peruana.

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Prensa brasileña elogió a André Carrillo pese a eliminación de Corinthians

El ahora volante de la ‘Bicolor’ fue titular con el ‘Timao’ ante Estudiantes y, aunque fue sustituido en el segundo tiempo, terminó siendo uno de los jugadores más destacados del encuentro. Por ello, el medio ‘Globo Esporte’ no dudó en resaltar el desempeño que mostró André Carrillo.

En su análisis tras la eliminación, el citado medio brasileño señaló que la ‘Culebra’ fue el jugador que aportó mayor dinamismo al mediocampo y destacó especialmente la calidad que mostró en la distribución del juego.

André Carrillo, Corinthians

Prensa brasileña elogió a André Carrillo pese a la eliminación de Corinthians

Fue él quien aportó mayor dinamismo al mediocampo, gracias a su característica calidad en los pases. Estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo peligroso en el minuto 35 de la primera parte. Fue sustituido por André en el minuto 23 de la segunda mitad”, mencionaron en su análisis.

Del mismo modo, recordaron que Carrillo estuvo cerca de darle la ventaja a Corinthians con un remate peligroso durante el primer tiempo. Pese a su buen desempeño, el peruano fue sustituido y tuvo que observar desde el banco cómo Memphis Depay falló el penal en el último minuto, acción que terminó sentenciando la eliminación del conjunto brasileño en la Copa Libertadores.

Números de André Carrillo con Corinthians esta temporada

André Carrillo ha sido considerado como titular en los últimos partidos, una muestra de que ha vuelto a ganar peso en Corinthians. En lo que va de temporada, ha participado en 38 partidos: no ha anotado, pero sí ha aportado una asistencia. Además, es preciso señalar que ha dejado atrás su papel de atacante para asumir una labor más centrada en la elaboración y la distribución del juego del equipo.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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