Raúl Asencio, jugador de Real Madrid, fue condenado por conducir en estado de ebriedad

En pleno inicio de temporada en Europa, con LaLiga de España en juego, uno de los futbolistas del Real Madrid recibió una fuerte condena por haber sido detenido mientras conducía en estado de ebriedad. Se trata de Raúl Asencio, defensor de 23 años que fue ascendido al primer equipo en el 2024 y se afianzó como uno de los elementos principales en el plantel, aunque esta campaña no ha podido debutar.

Resulta que el central merengue fue intervenido por la policía en un control de alcoholemia realizado en Gran Canaria el pasado 16 de agosto, alrededor de las 6.30 a. m. (horario español). El conocido jugador iba a bordo de su Porsche Macan y, según diversas fuentes, dio positivo en el primer y segundo control de aire, arrojando 0,90 mg/l y 0,88 mg/l respectivamente. Es decir, el cuádruple del límite permitido.

Ante las pruebas, Raúl Asencio admitió su culpa en un juicio rápido y, de acuerdo a información de ESPN, recibió la condena de una multa valorizada en 14.400 euros (alrededor de 56 mil soles al cambio) y también se le retiró el permiso de conducir durante los próximos ocho meses. Esto ha causado mucho revuelo entre los hinchas del club blanco.

Raúl Asencio es canterano del Real Madrid.

Vale precisar que el Real Madrid ya está al tanto de toda la situación y no se ha pronunciado, pero sí le aplicará una sanción interna al defensor español, quien todavía no ha podido debutar en LaLiga debido a una lesión y tampoco se conoce si José Mourinho lo tomará en cuenta para los siguientes partidos. Al parecer, el portugués ya encontró a su dupla central.

¿Qué lesión tiene Raúl Asencio?

El defensor de 23 años sufrió un problema muscular en el recto femoral de su pierna derecha el pasado 30 de julio. Según el parte médico del Real Madrid, están pendientes de su evolución y todo apunta a que volverá al campo a mediados de septiembre, es decir dentro de pocas semanas. Ahí sabremos si 'Mou' lo tiene en sus planes o no para LaLiga y Champions League.