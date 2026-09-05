¿A qué hora juegan Barcelona vs Valencia y dónde ver partido por LaLiga 2026-2027?

Barcelona visitará este domingo 6 de septiembre a Valencia en Mestalla por la cuarta fecha de LaLiga EA Sports 2026-2027. Los azulgranas tienen una gran oportunidad de despuntarse en el torneo español y sacar ventaja a su más cercano perseguidor, Real Madrid, que el último viernes sorprendió al caer por 1-0 frente a Real Betis. En esta nota te detallamos los horarios en los diferentes países y canales de transmisión confirmados para que no te pierdas ninguna incidencia de este emocionante encuentro.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Valencia por LaLiga 2026-2027?

El partido entre Barcelona vs Valencia por la fecha 4 de LaLiga 2026-2027 está programado para las 9.15 a. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora de España). A continuación, te brindamos el resto de horarios en los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos.

Colombia y Ecuador: 9.15 a. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 10.15 a. m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.

México y Centroamérica: 8.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 10.15 a. m.

Barcelona visitará a Valencia por la cuarta fecha de LaLiga.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Valencia por LaLiga 2026-2027?

Si quieres ver el partido de Barcelona vs Valencia EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE, por la fecha 4 de LaLiga EA Sports 2026-2027, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión:

Brasil: CazéTV

Perú y el resto de Sudamérica: DSports y DGO

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN y fuboTV

Barcelona vs Valencia: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Hansi Flick llegan a este encuentro con la moral a tope tras su buen arranque en LaLiga 2026-2027 al ganar sus tres primeros partidos y sumar puntaje perfecto. En su última presentación, el Barza goleó por un contundente 5-2 al Rayo Vallecano, con dobletes de Raphinha y la joya Lamine Yamal.

Por su parte, los locales buscarán su primera victoria en la reciente temporada, en la cual solo suman un punto y se ubican en el décimo séptimo lugar de la tabla de posiciones. El partido en Mestalla promete emociones de principio a fin con el duelo entre dos grandes rivales que luchan por objetivos diferentes en este inicio de temporada.