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Alineaciones Barcelona vs. Valencia por LaLiga: el imponente once de Hansi Flick para pelear el liderato

Los ‘blaugranas’ se preparan para pelear el liderato este domingo 6 de septiembre en el estadio de Mestalla, por la fecha 4 de LaLiga.

Antonio Vidal
Alineaciones Barcelona vs. Valencia por LaLiga. Foto: composición Líbero/IG
Alineaciones Barcelona vs. Valencia por LaLiga. Foto: composición Líbero/IG
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El Barcelona tendrá un importante duelo ante Valencia por la fecha 4 de LaLiga, encuentro que promete tener más de una emoción por lo que significa esta jornada. Los ‘blaugranas’ se encuentran peleando por el primer puesto, pues la cima del torneo español está muy apretada y, sobre todo, igualan en puntos con el Real Madrid, que cayó derrotado por la mínima ante Real Betis.

Por su parte, los ‘blanquinegros’ llegan con un pésimo rendimiento en esta temporada, colocándose rápidamente en zona de descenso tras no conocer la victoria. Por ello, ahora en Mestalla buscarán dar la sorpresa o quedarse, al menos, con algunos puntos.

Barcelona vs Valencia por la fecha 4 de LaLiga EA Sports 2026-2027.

PUEDES VER: ¿A qué hora juegan Barcelona vs Valencia y dónde ver partido por LaLiga 2026-2027?

Barcelona vs Valencia: posibles alineaciones por la fecha 4 de LaLiga

Para este encuentro, el equipo dirigido por Hansi Flick afrontará el duelo con la duda de Lamine Yamal, quien no pudo entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros debido a un golpe. El joven atacante realizó trabajos diferenciados, aunque el técnico alemán confirmó que fue incluido en la convocatoria para el partido.

  • Joan García; Cancelo, Christensen, Cubarsí; Espart; Rodri, Bernal; Adeyemi, Fermín, Raphinha y Gordon. 

Por su parte, el cuadro local saldría con la siguiente formación en busca de dar el batacazo en LaLiga.

  • Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Ugrinic, Guerra, Dieng, Sato; y Danjuma.

Barcelona vs Valencia: fecha, hora y canal

Barcelona vs. Valencia se medirán este domingo 6 de septiembre por la fecha 4 de LaLiga. El encuentro se disputará en el estadio Mestalla desde las 9.15 a. m. (hora peruana), donde los dirigidos por Hansi Flick buscarán sumar una nueva victoria para mantenerse en la pelea por el liderato. El partido podrá seguirse en Perú a través de DSports y DGO.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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