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Así como Cristiano Ronaldo: Kylian Mbpape retiró 2 veces la botella del auspiciador de la Champions League

¡No una, sino dos veces! Kylian Mbappé emuló a Cristiano Ronaldo y protagonizó uno de los momentos más virales de la Champions League.

Gary Huaman
Kylian Mbappé protagonizó una gran polémica en conferencia de prensa.
Kylian Mbappé protagonizó una gran polémica en conferencia de prensa. | Foto: captura/El Chiringuito
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Kylian Mbappé ha dado de qué hablar en la conferencia de prensa previa al Real Madrid vs Inter por la Champions League. El atacante francés no solo está acaparando los principales medios internacionales por sus explosivas declaraciones sobre lo que él considera ganar el Balón de Oro, sino que protagonizó uno de los momentos más virales y que ha dado de qué hablar en las últimas horas.

Kylian Mbappé habló en la previa del Real Madrid vs Inter.

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Sucede que antes de que empezara la rueda de preguntas, Kylian Mbappé se posicionó en su asiento, agarró la botella de Gatorade, uno de los principales auspiciadores de la Champions League, y ante la sorpresa de todos, la quitó de escena. Pero ahí no quedó la cosa, pues uno de los hombres de prensa le volvió a colocar otra frente a Mbappé y el francés volvió a sacarla.

De inmediato, todos los usuarios en las redes sociales recordaron a Cristiano Ronaldo, quien hizo lo mismo en una conferencia de prensa del duelo entre Portugal e Hungría por la Eurocopa 2020. En ese entonces, el actual delantero del Al-Nassr quitó la botella de Coca-Cola y mostró una de agua y expresó: "¡Agua! Coca-Cola no". A diferencia del luso, Kylian Mbappé no dijo nada en cuanto a la bebida rehidratante, solamente la retiró de la vista de todos.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre Real Madrid vs Inter?

Con respecto al partido ante Inter de Milán, Kylian Mbappé fue enfático al señalar que están felices de volver a jugar esta competición: "Estamos muy felices de volver a jugar la Champions. Siempre afrontamos esta competición con motivación e ilusión. Vamos a jugar un partido muy exigente, pero esto es la Champions y es un placer".

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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