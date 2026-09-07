Kylian Mbappé ha dado de qué hablar en la conferencia de prensa previa al Real Madrid vs Inter por la Champions League. El atacante francés no solo está acaparando los principales medios internacionales por sus explosivas declaraciones sobre lo que él considera ganar el Balón de Oro, sino que protagonizó uno de los momentos más virales y que ha dado de qué hablar en las últimas horas.

Sucede que antes de que empezara la rueda de preguntas, Kylian Mbappé se posicionó en su asiento, agarró la botella de Gatorade, uno de los principales auspiciadores de la Champions League, y ante la sorpresa de todos, la quitó de escena. Pero ahí no quedó la cosa, pues uno de los hombres de prensa le volvió a colocar otra frente a Mbappé y el francés volvió a sacarla.

De inmediato, todos los usuarios en las redes sociales recordaron a Cristiano Ronaldo, quien hizo lo mismo en una conferencia de prensa del duelo entre Portugal e Hungría por la Eurocopa 2020. En ese entonces, el actual delantero del Al-Nassr quitó la botella de Coca-Cola y mostró una de agua y expresó: "¡Agua! Coca-Cola no". A diferencia del luso, Kylian Mbappé no dijo nada en cuanto a la bebida rehidratante, solamente la retiró de la vista de todos.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre Real Madrid vs Inter?

Con respecto al partido ante Inter de Milán, Kylian Mbappé fue enfático al señalar que están felices de volver a jugar esta competición: "Estamos muy felices de volver a jugar la Champions. Siempre afrontamos esta competición con motivación e ilusión. Vamos a jugar un partido muy exigente, pero esto es la Champions y es un placer".