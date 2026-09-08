Kylian Mbappé anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Inter de Milán por la Champions League

Real Madrid inició su recorrido en la Champions League ante el Inter de Milán, en la Fase de Liga previa a los cruces de eliminación directa. En ese encuentro, Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador con el 1-0 del conjunto blanco frente al equipo italiano, gracias a una gran definición que encendió a la afición del Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid sobre Inter de Milán por la Champions League

Así fue el gol de Kylian Mbappé sobre Inter de Milán por la Champions League