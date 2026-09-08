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Kylian Mbappé anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Inter de Milán por la Champions League
A los 14 minutos del primer tiempo, Kylian Mbappé aprovechó un error de la defensa del Inter de Milán para marcar el 1-0 del Real Madrid por la Champions League.
Real Madrid inició su recorrido en la Champions League ante el Inter de Milán, en la Fase de Liga previa a los cruces de eliminación directa. En ese encuentro, Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador con el 1-0 del conjunto blanco frente al equipo italiano, gracias a una gran definición que encendió a la afición del Santiago Bernabéu.
Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid sobre Inter de Milán por la Champions League
Así fue el gol de Kylian Mbappé sobre Inter de Milán por la Champions League
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