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Kylian Mbappé anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Inter de Milán por la Champions League

A los 14 minutos del primer tiempo, Kylian Mbappé aprovechó un error de la defensa del Inter de Milán para marcar el 1-0 del Real Madrid por la Champions League.

Luis Blancas
Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid sobre Inter de Milán por la Champions League
Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid sobre Inter de Milán por la Champions League | Foto: Real Madrid
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Real Madrid inició su recorrido en la Champions League ante el Inter de Milán, en la Fase de Liga previa a los cruces de eliminación directa. En ese encuentro, Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador con el 1-0 del conjunto blanco frente al equipo italiano, gracias a una gran definición que encendió a la afición del Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Inter EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2026-2027.

PUEDES VER: Real Madrid vs. Inter EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN: transmisión del partido

Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid sobre Inter de Milán por la Champions League

Así fue el gol de Kylian Mbappé sobre Inter de Milán por la Champions League

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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