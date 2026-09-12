Walter Paolella no va más como DT de Chankas: fue despedido tras 5 derrotas consecutivas en Liga 1

Los Chankas atraviesan una etapa complicada en el Torneo Clausura 2026 y decidieron cambiar su dirección técnica. El club de Andahuaylas anunció la salida del entrenador argentino Walter Paolella, quien dejará el cargo junto con todos los integrantes de su comando técnico, luego de una racha de resultados negativos que golpeó al equipo en las últimas jornadas.

La determinación se produce después de la derrota por 2-1 ante FC Cajamarca, en condición de local. Este resultado significó el quinto partido consecutivo perdido por el conjunto andahuaylino, que no logra encontrar la regularidad que mostró durante el primer tramo de la temporada.

Chankas sumaron cinco derrotas consecutivas.

Los Chankas y su complicado presente en el Torneo Clausura

El cuadro guerrero se ubica actualmente en el decimosexto lugar del Torneo Clausura 2026, con siete puntos. La seguidilla de derrotas no solo afectó sus aspiraciones en esta segunda parte del campeonato, sino que también tuvo consecuencias en la clasificación acumulada de la Liga 1.

En dicha tabla, Los Chankas aparecen en la sexta posición con 41 unidades. Aunque todavía mantienen una ubicación importante en el balance general de la temporada, el descenso de puestos refleja la pérdida de terreno que ha experimentado el equipo en las últimas fechas.

El panorama contrasta con lo ocurrido en el Torneo Apertura, cuando el elenco de Andahuaylas sorprendió por su rendimiento y llegó a ser considerado una de las revelaciones de la Liga 1 2026. Sin embargo, el presente deportivo llevó a la dirigencia a tomar una decisión para intentar cambiar el rumbo.

¿Qué dijo Los Chankas sobre la salida de Walter Paolella?

La institución oficializó la noticia mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. En el mensaje, el club confirmó que el entrenador argentino y su equipo de trabajo ya no continuarán al frente del primer plantel.

"El Club Deportivo Los Chankas informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que el profesor Walter Paolella y su comando técnico han culminado su etapa al frente de nuestro primer equipo", señaló la institución.

Asimismo, Los Chankas destacó el compromiso mostrado por el estratega durante su paso por el club y le expresaron sus mejores deseos para el futuro.

"Nuestra institución expresa su agradecimiento por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante el tiempo que estuvieron al frente del plantel. Les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos retos profesionales que emprendan", añadió el comunicado.

Chankas anuncia salida de Walter Paolella.

El reto que afronta Los Chankas tras la decisión

Con la salida de Walter Paolella, Los Chankas deberán definir quién asumirá la conducción del equipo para lo que resta del Torneo Clausura 2026. La prioridad será recuperar la confianza del plantel, cortar la racha de derrotas y volver a sumar puntos tanto en la competencia como en la tabla acumulada.

La dirigencia tendrá ahora la tarea de elegir al nuevo responsable del banquillo en un momento determinante de la temporada. El objetivo será que el equipo pueda recuperar el nivel que mostró en el Apertura y cerrar el año de la mejor manera posible.