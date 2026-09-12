Henry Quinteros respaldó a Alejandro Duarte en la previa del Alianza vs Universitario: "Confianza"

Alejandro Duarte no atraviesa un buen momento en Alianza Lima. Pese a ser titular indiscutible en el once blanquiazul, el portero viene siendo blanco de críticas debido a recientes errores que terminaron en goles en contra para su equipo. El más reciente fue una mala salida en la fecha pasada frente a Juan Pablo II en Chongoyape, que provocó el gol de Matías Almirón para los locales.

Ante este panorama y a pocas horas de disputarse un nuevo clásico frente a Universitario de Deportes, Henry Quinteros, exfutbolista y gran referente de Alianza Lima, salió al frente para expresar su respaldo al guardameta de 32 años.

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Henry Quinteros respaldó a Alejandro Duarte en la previa del clásico ante la 'U'

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el popular 'Pato' participó de una dinámica en donde el panel de periodistas comparaban uno por uno a los jugadores de Alianza y la 'U' en sus respectivas posiciones. Cuando llegó el turno de los porteros, Quinteros no dudó en elegir al arquero íntimo por encima de Diego Romero, sin embargo, reconoció que ninguno de los dos llega en buen nivel para el clásico.

“Los dos han tenido errores en el Clausura. Ahora, con Duarte me quedo por darle la confianza, es más por eso, porque sí ha tenido errores que le han costado a Alianza. Pero en el momento (no me quedo) con ninguno de los dos”, manifestó Quinteros al ser consultado sobre el presente de Duarte y cómo llega al clásico.

Alejandro Duarte será el arquero titular de Alianza Lima para el clásico

¿A qué hora juegan Alianza Lima y Universitario de Deportes?

Vale resaltar que Alianza Lima y Universitario se enfrentarán HOY sábado 12 de septiembre desde las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha nueve del Torneo Clausura 2026. Micke Palomino será el árbitro encargado de impartir justicia en el clásico número 378 entre los 'compadres', que buscan sumar de a tres para seguir en la lucha por el título nacional.