Administrador de Alianza rotundo sobre si el club está en quiebra y el caso del agente de Paolo Guerrero

Alfredo Arosemena, administrador de Alianza Lima, salió al frente de los cuestionamientos sobre la situación económica del club y fue tajante al descartar que la institución se encuentre en quiebra o atraviese una crisis. El directivo explicó que existe una caja negativa de S/25 millones, pero remarcó que esta situación no significa que el cuadro blanquiazul esté en bancarrota.

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Administrador de Alianza rotundo sobre si el club blanquiazul está en quiebra

"Quiero aclarar que Alianza Lima no está en quiebra, no está en crisis, no está en déficit. Todas las cuentas están garantizadas, todos los proveedores están pagados, No hay ningún proveedor al que se le deba más de 60 días. Lo que sí se ha informado es como se ha venido administrando el club en las administraciones anteriores", indicó a América Deportes.

Arosemena también explicó qué representa la cifra de S/25 millones que se ha mencionado en relación con las finanzas de Alianza Lima. Según detalló, se trata de una caja negativa y no de una situación de quiebra. Además, señaló que las anteriores administraciones recurrieron al adelanto de patrocinadores para poder equilibrar sus cuentas y afrontar sus obligaciones.

"Sí, eso fue lo que dijimos, son 25 millones de soles de caja negativa. Una cosa es tener caja negativa, y otra cosa es que estemos en quiebra", afirmó. Posteriormente, agregó: "¿Qué has tenido que hacer para pagar eso? Financiarte con adelanto de patrocinadores. Dicen que les debemos a proveedores y no. Hay adelantos de patrocinios, que es lo que ha hecho la administración anterior para balancear su caja".

Administrador de Alianza Lima sobre caso Paolo Guerrero y su agente

Otro de los temas que abordó el administrador blanquiazul fue el vínculo entre Alianza Lima y el agente de Paolo Guerrero, el empresario Bruno Sapio. Arosemena aclaró que nunca existió una relación laboral con el representante, aunque sí hubo un vínculo comercial relacionado con asesoría en comunicaciones. Asimismo, indicó que la actual administración decidió ponerle fin a dicho acuerdo cuando asumió funciones.

"Quiero aprovechar para mencionar algo que me ha llamado la atención. Me hicieron una pregunta sobre el empresario de Paolo Guerrero, y lo único que me preguntaron es si el club tenía un vínculo laboral con el señor y yo dije que no, que no tenemos ningún vínculo laboral con el señor Sapio. Teníamos un vínculo comercial con él, no sé si será en un tema de comunicaciones. Y lo que hemos hecho por mutuo acuerdo entre las dos partes es acabar ese vínculo comercial con el señor Sapio. Él sigue siendo el empresario de Paolo Guerrero, quien este es un jugador importantísimo para el club Alianza Lima", mencionó.

Finalmente, Arosemena precisó que no recuerda cuánto tiempo estaba previsto para el contrato con Sapio, pero sí confirmó que el acuerdo estaba relacionado con servicios de asesoría en comunicaciones y que fue terminado por decisión de la actual administración.

"No sé cuánto habría sido el tiempo de duración de ese contrato con el señor Sapio, no lo recuerdo. Lo único que sé es que al llegar esta administración, nos hemos sentado para terminar ese contrato de asesoría en comunicaciones", concluyó.