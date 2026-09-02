Fernando Pacheco reveló por qué no llegó a Alianza Lima: "No podía esperar más"

Fernando Pacheco fue uno de los nombres que más sonó en las últimas semanas como posible refuerzo de Alianza Lima para afrontar la recta final del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que el atacante podía convertirse en nuevo jugador blanquiazul, la operación no llegó a concretarse y el futbolista terminó sorprendiendo al firmar por Deportivo Garcilaso.

Ahora, el propio jugador se refirió a las circunstancias que rodearon su decisión y explicó por qué finalmente su futuro no estuvo en La Victoria. Pacheco destacó el proyecto deportivo que encontró en el cuadro cusqueño y las conversaciones que mantuvo con el comando técnico y la dirigencia antes de tomar la decisión de regresar al fútbol peruano.

Fernando Pacheco y la razón por la que no fichó por Alianza Lima

La llegada de Fernando Pacheco a Alianza Lima estuvo sobre la mesa durante varios días. Su nombre apareció como una alternativa para reforzar el ataque del equipo dirigido por Pablo Guede, especialmente en medio de la incertidumbre que existía por la situación de algunos futbolistas del plantel.

Sin embargo, las negociaciones no terminaron en acuerdo. Justamente, el atacante brindó una entrevista al programa 'Hablemos de Max' para dar detalles de lo que ocurrió durante este mercado de pases en el fútbol peruano. Eso sí, dejó en claro que, al igual que Alianza Lima, el elenco de Sport Boys era otro de los interesados.

"Hubo ofrecimiento de ambos lados (Alianza Lima y Sport Boys). El tema era ponerse de acuerdo y los tiempos. Creo que yo como jugador estuve parado como dos meses y le decía a mi representante que necesitaba encontrar un club. La idea al comienzo era en el exterior. Todo dependía del comando técnico, entonces yo ya entré en una situación que no podía esperar más. Antes de Boys y Alianza, ya tenía conversaciones con Garcilaso", indicó Fernando Pacheco.

(VIDEO: L1 MAX)

¿Por qué Fernando Pacheco eligió Deportivo Garcilaso?

Finalmente, el atacante de 27 años optó por Deportivo Garcilaso, club que atraviesa un importante momento en el Torneo Clausura y que le presentó un proyecto que terminó siendo determinante para su decisión.

Pacheco explicó que las conversaciones con el cuadro cusqueño venían desarrollándose desde hacía aproximadamente dos meses y que el diálogo con el comando técnico fue clave. El objetivo del equipo y la posibilidad de competir por cosas importantes en la Liga 1 también pesaron en su elección.

De esta manera, Fernando Pacheco dejó atrás la posibilidad de jugar en Alianza Lima y apostó por Deportivo Garcilaso, donde buscará recuperar protagonismo tras su experiencia en el fútbol israelí. Una historia que parecía encaminada hacia Matute, pero que terminó teniendo como destino final la ciudad del Cusco.