Javier Rabanal 'minimizó' la carrera de Horacio Melgarejo y le respondió fuerte: "La verdad está en Transfermarkt"

Cusco FC le ganó el clásico cusqueño a Cusco FC el último fin de semana, pero a día de hoy este partido sigue dejando secuelas. Sucede que tras el final del encuentro, ambos planteles se enfrascaron en una pequeña pelea por unos gestos provocadores por parte de Javier Rabanal. Luego, Horacio Melgarejo salió a declarar algo en contra del exestratega de Universitario y el español salió a minimizar la carrera como profesional del DT del Papá.

PUEDES VER: Conmebol sancionó a Cienciano tras su histórica clasificación ante Botafogo por Copa Sudamericana

"Él tiene que entender que él empezó eufórico así en la ‘U’ y después por jerarquía, por capacidad y, sobre todas las cosas, que hay que tener huevos para dirigir la ‘U’, no le alcanzó", fueron las palabras del entrenador de Cienciano, quien añadió después que Rabanal debería tener cuidado con sus palabras puesto que "la ciudad de Cusco le volvió a dar la posibilidad de meterse otra vez al fútbol peruano".

Como era de esperarse, la respuesta de Javier Rabanal no se hizo esperar y mandó con todo. El español calificó a Melgarejo como una persona peculiar y aclaró lo sucedido: “Yo sé lo que ocurrió, no tiene mucho que ver con lo que él cuenta. Quizá no debieron meterse en nuestra celebración, eso es lo primero”.

Javier Rabanal y Horacio Melgarejo se enfrascaron en una pelea.

Tras esto, el exentrenador de Universitario criticó contra el DT de Cienciano y remarcó que existe una brecha bastante grande entre ambas carreras: “Del resto, poco más que decir, porque incluso se ha metido en otras etapas de mi carrera y la verdad está en Transfermarkt. Tú pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”.

"Quizá es la primera vez que está 20 partidos en un sitio y tiene que aprender a lidiar con la prensa y a no llamar la atención, que, a lo mejor, es lo que necesita", finalizó.