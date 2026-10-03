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Rainer Torres lanzó fuerte crítica tras derrota de Perú ante Canadá: "Culpar solo a los jugadores es injusto"
Rainer Torres dio rotundo comentario sobre la derrota por 2-0 de la selección peruana ante Canadá por el duelo amistoso internacional por fecha FIFA.
La derrota de la selección peruana ante Canadá dejó nuevamente dudas por el poco peso ofensivo mostrado durante el partido. La Bicolor cayó 2-0 en Montreal y volvió a evidenciar dificultades para generar situaciones claras de gol, una constante que también se presentó durante su gira por Norteamérica. Esta situación generó la reacción de Rainer Torres.
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Rainer Torres dio fuerte comentario sobre la derrota de la selección peruana ante Canadá
El exjugador de Universitario utilizó sus redes sociales para analizar el rendimiento del equipo nacional y mostró su preocupación por la diferencia que observó frente a Canadá y Estados Unidos, dos rivales ante los que Perú no logró competir de la manera esperada.
“Ver que Perú casi no llega al área rival y es dominado durante prácticamente todos los partidos no es agradable. No estamos enfrentando a España, como aquella vez. Creo que nadie imaginaba que ante estos rivales se vería tanta diferencia”, mencionó el popular 'Motorcito'.
Perú perdió 2-0 ante Canadá
Para Torres, el análisis de la selección no debería limitarse únicamente a determinar qué jugadores fueron convocados o quiénes quedaron fuera de la lista. El exvolante consideró que existe una discusión mucho más amplia sobre el funcionamiento colectivo y el rumbo que deberá tomar el equipo nacional.
“Culpar solo a los jugadores sería injusto. ¿Están los mejores? Siempre parece que los que no están son los mejores. Tal vez falte uno que otro, pero ¿realmente su presencia cambiaría tanto lo que estamos viendo? La discusión tiene que ir más allá de los nombres. Y ¿Cuál es la dirección que realmente se quiere tomar con la selección?”, cuestionó el exfutbolista.
Rainer Torres explicó qué debe mejorar la selección peruana
Finalmente, Rainer Torres dejó en claro que uno de los principales desafíos de la Bicolor pasa por definir una identidad y una propuesta futbolística. Para el 'Motorcito', encontrar una dirección clara será fundamental para cambiar el panorama que actualmente atraviesa la selección peruana.
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