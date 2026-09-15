Boca Juniors vs Vasco da Gama por semifinales de la Copa Sudamericana: fecha, horario y canal

Boca Juniors se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras imponerse por un marcador global de 2-1 a São Paulo. El conjunto 'Xeneize' había logrado la ventaja inicial tras ganar 1-0 en el encuentro de ida en La Bombonera, y terminó de sellar su boleto internacional tras igualar 1-1 en su visita al Estadio Morumbí.

En la siguiente instancia del torneo continental, el equipo argentino se verá las caras ante Vasco da Gama. El cuadro brasileño no tuvo mayores inconvenientes para dejar en el camino a Independiente Santa Fe, luego de rescatar un empate 0-0 en el partido de ida en Bogotá e imponerse con autoridad en el cruce de vuelta disputado en el Estadio São Januário de Río de Janeiro.

Ambas escuadras chocarán en una emocionante llave de ida y vuelta en busca de un lugar en la gran final del certamen. El vencedor de esta eliminatoria obtendrá el pasaje directo al partido definitorio por el título de la Copa Sudamericana 2026, el cual está programado para disputarse el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Leandro Lozano antó el único gol de Boca Juniors en el Morumbí.

Este esperado enfrentamiento entre dos gigantes del continente promete paralizar a Sudamérica, ya que ambos clubes llegan en un gran momento futbolístico y buscarán romper sus respectivas sequías de títulos internacionales en los últimos años.

Boca Juniors vs Vasco da Gama: fecha y hora de las semifinales

Si bien la Conmebol confirmará las fechas y horarios oficiales el próximo viernes tras el cierre de los cuartos de final, la organización ya determinó que los partidos de ida se disputarán entre el 13 y 14 de octubre, mientras que los encuentros de vuelta definitorios se jugarán el 20 y 21 del mismo mes.

En cuanto al orden de las localías, el primer capítulo de esta emocionante serie será en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, mientras que la revancha crucial que definirá al flamante finalista del certamen se trasladará a Río de Janeiro.

Boca Juniors vs Vasco da Gama: dónde ver

La transmisión oficial de este imperdible choque internacional estará a cargo de las señales de ESPN y DSports, mientras que los aficionados también podrán seguir las acciones en vivo vía streaming a través de sus plataformas digitales Disney+ y DGO.