Partidos de hoy, domingo 30 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce la programación completa de partidos para hoy, domingo 30 de agosto del 2026, con los horarios y canales de televisión para que no te pierdas ni un solo compromiso. Esta jornada tenemos muchos duelos interesantes en torneos como la Liga 1, Premier League, LaLiga de España y mucho más.

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Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Partido Horario Canal Deportivo Moquegua vs Alianza Atlético 11.00 a. m. L1 Max ADT vs Sport Huancayo 1.15 p. m. L1 Max Sport Boys vs Sporting Cristal 3.30 p. m. L1 Max Cienciano vs Cusco 7.00 p. m. L1 Max

Partidos de hoy por la Premier League

Partido Horario Canal Chelsea vs Brighton & Hove Albion 8.00 a. m. Disney+ Leeds United vs Brentford 8.00 a. m. ESPN y Disney+ Sunderland vs Fulham 8.00 a. m. Disney+ Manchester United vs Ipswich Town 10.30 a. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

Partido Horario Canal Freiburg vs Werder Bremen 8.30 a. m. Disney+ Augsburg vs Schalke 04 10.30 a. m. Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

Partido Horario Canal Real Madrid vs Málaga 10.00 a. m. DSports y DGO Deportivo La Coruña vs Valencia 12.30 p. m. DSports y DGO Celta de Vigo vs Athletic Club 2.30 p. m. ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

Partido Horario Canal Paris vs Nice 8.00 a. m. ESPN 4 y Disney+ Rennes vs Le Mans 10.15 a. m. Disney+ Monaco vs Olympique Marseille 1.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

Partido Horario Canal Napoli vs Como 11.30 a. m. Disney+ Cagliari vs Internazionale 1.45 p. m. Disney+ Lazio vs Genoa 1.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Liga 2

Partido Horario Canal Minas vs Sport Huancayo II 10.45 a. m. YouTube Bicolor+ Deportivo Llacuabamba vs Unión Comercio 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Tacna Heroica vs Santos 3.15 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Partido Horario Canal Banfield vs River Plate 1.00 p. m. ESPN y Disney+ Argentinos Juniors vs Aldosivi 3.00 p. m. Fanatiz y ESPN Premium Independiente vs Gimnasia Mendoza 5.15 p. m. Fanatiz y TNT Sports Independiente Rivadavia vs Racing Club 7.30 p. m. Fanatiz y TNT Sports

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Athletico-PR vs Fluminense 9.00 a. m. Fanatiz y Premiere Corinthians vs Santos 2.00 p. m. Fanatiz y Premiere Flamengo vs Botafogo 2.00 p. m. Fanatiz y Premiere Grêmio vs Chapecoense 4.30 p. m. Fanatiz y Premiere Mirassol vs Palmeiras 4.30 p. m. Fanatiz y Premiere Bahia vs Internacional 5.30 p. m. Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Partido Horario Canal Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó 2.00 p. m. Win+ Medellín vs Llaneros 4.10 p. m. RCN Millonarios vs Inter Bogotá 6.15 p. m. RCN Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga 8.20 p. m. Win+

Partidos de hoy por la Liga Pro

Partido Horario Canal Aucas vs Libertad 1.00 p. m. Zapping Orense vs Macará 3.30 p. m. Zapping Emelec vs Leones del Norte 6.00 p. m. Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Partido Horario Canal Univ. Concepción vs Universidad Chile 2.00 p. m. max chile Colo-Colo vs Audax Italiano 4.30 p. m. max chile Coquimbo Unido vs Huachipato 7.00 p. m. max chile

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Partido Horario Canal Cerro Porteño vs Libertad 2.00 p. m. DSports Guaraní vs Sportivo Ameliano 4.30 p. m. DSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Partido Horario Canal Peñarol vs Nacional 1.30 p. m. Disney+ Cerro Largo vs Liverpool 5.00 p. m. Disney+

Horarios corresponden a Perú.