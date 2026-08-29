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Partidos de hoy, domingo 30 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Revisa la programación completa de partidos de hoy, domingo 30 de agosto, con torneos importantes como la Liga 1, LaLiga, Premier League y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, domingo 30 de agosto.
Partidos de hoy, domingo 30 de agosto. | Foto: Composición Líbero.
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Conoce la programación completa de partidos para hoy, domingo 30 de agosto del 2026, con los horarios y canales de televisión para que no te pierdas ni un solo compromiso. Esta jornada tenemos muchos duelos interesantes en torneos como la Liga 1, Premier League, LaLiga de España y mucho más.

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Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Deportivo Moquegua vs Alianza Atlético11.00 a. m.L1 Max
ADT vs Sport Huancayo1.15 p. m.L1 Max
Sport Boys vs Sporting Cristal3.30 p. m.L1 Max
Cienciano vs Cusco7.00 p. m.L1 Max

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Chelsea vs Brighton & Hove Albion8.00 a. m.Disney+
Leeds United vs Brentford8.00 a. m.ESPN y Disney+
Sunderland vs Fulham8.00 a. m.Disney+
Manchester United vs Ipswich Town10.30 a. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Freiburg vs Werder Bremen8.30 a. m.Disney+
Augsburg vs Schalke 0410.30 a. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Real Madrid vs Málaga10.00 a. m.DSports y DGO
Deportivo La Coruña vs Valencia12.30 p. m.DSports y DGO
Celta de Vigo vs Athletic Club2.30 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Paris vs Nice8.00 a. m.ESPN 4 y Disney+
Rennes vs Le Mans10.15 a. m.Disney+
Monaco vs Olympique Marseille1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Napoli vs Como11.30 a. m.Disney+
Cagliari vs Internazionale1.45 p. m.Disney+
Lazio vs Genoa1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
Minas vs Sport Huancayo II10.45 a. m.YouTube Bicolor+
Deportivo Llacuabamba vs Unión Comercio1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Tacna Heroica vs Santos3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Banfield vs River Plate1.00 p. m.ESPN y Disney+
Argentinos Juniors vs Aldosivi3.00 p. m.Fanatiz y ESPN Premium
Independiente vs Gimnasia Mendoza5.15 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Independiente Rivadavia vs Racing Club7.30 p. m.Fanatiz y TNT Sports

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Athletico-PR vs Fluminense9.00 a. m.Fanatiz y Premiere
Corinthians vs Santos2.00 p. m.Fanatiz y Premiere
Flamengo vs Botafogo2.00 p. m.Fanatiz y Premiere
Grêmio vs Chapecoense4.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Mirassol vs Palmeiras4.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Bahia vs Internacional5.30 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó2.00 p. m.Win+
Medellín vs Llaneros4.10 p. m.RCN
Millonarios vs Inter Bogotá6.15 p. m.RCN
Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga8.20 p. m.Win+

Partidos de hoy por la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
Aucas vs Libertad1.00 p. m.Zapping
Orense vs Macará3.30 p. m.Zapping
Emelec vs Leones del Norte6.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Univ. Concepción vs Universidad Chile2.00 p. m.max chile
Colo-Colo vs Audax Italiano4.30 p. m.max chile
Coquimbo Unido vs Huachipato7.00 p. m.max chile

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Cerro Porteño vs Libertad2.00 p. m.DSports
Guaraní vs Sportivo Ameliano4.30 p. m.DSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Peñarol vs Nacional1.30 p. m.Disney+
Cerro Largo vs Liverpool5.00 p. m.Disney+

Horarios corresponden a Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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