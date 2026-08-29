Partidos de hoy, domingo 30 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce la programación completa de partidos para hoy, domingo 30 de agosto del 2026, con los horarios y canales de televisión para que no te pierdas ni un solo compromiso. Esta jornada tenemos muchos duelos interesantes en torneos como la Liga 1, Premier League, LaLiga de España y mucho más.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Moquegua vs Alianza Atlético
|11.00 a. m.
|L1 Max
|ADT vs Sport Huancayo
|1.15 p. m.
|L1 Max
|Sport Boys vs Sporting Cristal
|3.30 p. m.
|L1 Max
|Cienciano vs Cusco
|7.00 p. m.
|L1 Max
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Chelsea vs Brighton & Hove Albion
|8.00 a. m.
|Disney+
|Leeds United vs Brentford
|8.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Sunderland vs Fulham
|8.00 a. m.
|Disney+
|Manchester United vs Ipswich Town
|10.30 a. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Freiburg vs Werder Bremen
|8.30 a. m.
|Disney+
|Augsburg vs Schalke 04
|10.30 a. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Madrid vs Málaga
|10.00 a. m.
|DSports y DGO
|Deportivo La Coruña vs Valencia
|12.30 p. m.
|DSports y DGO
|Celta de Vigo vs Athletic Club
|2.30 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Paris vs Nice
|8.00 a. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Rennes vs Le Mans
|10.15 a. m.
|Disney+
|Monaco vs Olympique Marseille
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Napoli vs Como
|11.30 a. m.
|Disney+
|Cagliari vs Internazionale
|1.45 p. m.
|Disney+
|Lazio vs Genoa
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Minas vs Sport Huancayo II
|10.45 a. m.
|YouTube Bicolor+
|Deportivo Llacuabamba vs Unión Comercio
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Tacna Heroica vs Santos
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Banfield vs River Plate
|1.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Argentinos Juniors vs Aldosivi
|3.00 p. m.
|Fanatiz y ESPN Premium
|Independiente vs Gimnasia Mendoza
|5.15 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Independiente Rivadavia vs Racing Club
|7.30 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Athletico-PR vs Fluminense
|9.00 a. m.
|Fanatiz y Premiere
|Corinthians vs Santos
|2.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Flamengo vs Botafogo
|2.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Grêmio vs Chapecoense
|4.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Mirassol vs Palmeiras
|4.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Bahia vs Internacional
|5.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó
|2.00 p. m.
|Win+
|Medellín vs Llaneros
|4.10 p. m.
|RCN
|Millonarios vs Inter Bogotá
|6.15 p. m.
|RCN
|Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga
|8.20 p. m.
|Win+
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|Aucas vs Libertad
|1.00 p. m.
|Zapping
|Orense vs Macará
|3.30 p. m.
|Zapping
|Emelec vs Leones del Norte
|6.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Univ. Concepción vs Universidad Chile
|2.00 p. m.
|max chile
|Colo-Colo vs Audax Italiano
|4.30 p. m.
|max chile
|Coquimbo Unido vs Huachipato
|7.00 p. m.
|max chile
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Cerro Porteño vs Libertad
|2.00 p. m.
|DSports
|Guaraní vs Sportivo Ameliano
|4.30 p. m.
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Peñarol vs Nacional
|1.30 p. m.
|Disney+
|Cerro Largo vs Liverpool
|5.00 p. m.
|Disney+
Horarios corresponden a Perú.