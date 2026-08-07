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Diego Penny reveló las falencias de la 'U' previo a partido contra Cristal: "Si aprovechan..."
El 'Flaco' Penny brindó su análisis sobre el encuentro entre los celestes y los cremas, señalando que el elenco visitante debe aprovechar si quiere generar daño.
Universitario recibirá la visita de Sporting Cristal este viernes 7 de agosto en el y los análisis sobre ambos cuadros no se hacen esperar. Uno de ellos es el de Diego Penny, quien en una reciente edición del programa 'Al Ángulo' brindó su perspectiva de lo que será el encuentro y, sobre todo, reveló las falencias que tiene el elenco crema ahora que ha cambiado su línea de 3 por una de 4.
Para Penny, Cristal debe ganar para tener un gran subidón anímico, porque considera que la 'U' llega con dudas para este encuentro. Además, el exportero consideró que, si los dirigidos por Héctor Cúper salen con línea de 4, los celestes deben aprovechar las bandas para generarle daño.
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"Para Cristal es la oportunidad de catapultar su año. Saben que Universitario llega con dudas y esa puede ser una oportunidad. Si aprovechan los costados, creo que pueden hacerle daño a la 'U'", fue el análisis del conocido como 'Flaco' Penny.
Ante este argumento, uno de los que también conduce el programa, Diego Rebagliati, también brindó su perspectiva del encuentro. "Si Cristal no juega bien, no le gana. Para mí, el partido pasa por la mitad de la cancha. Si le das espacios a Yotún y Távara, y los dejas jugar cómodos, deberían tener juego", complementó Rebagliati.
¿Cuándo juega Universitario vs. Sporting Cristal?
El partido se llevará a cabo este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en Lima, recinto que tiene un aforo de 80.093 espectadores.
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