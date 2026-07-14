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Guede buscará reforzar inesperada posición tras la posible marcha de figura de Alianza: "De peso"

Alianza Lima se prepara para su debut en el Torneo Clausura. Sin embargo, es posible que lo afronte con una nueva incorporación.

Antonio Vidal
Guede buscará reforzar inesperada posición tras la posible marcha de figura de Alianza. Foto: composición Líbero
Guede buscará reforzar inesperada posición tras la posible marcha de figura de Alianza. Foto: composición Líbero
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Alianza Lima afina los últimos detalles para su debut en el Torneo Clausura, donde intentará arrancar con el pie derecho y pelear por el título. Sin embargo, la falta de refuerzos sigue generando preocupación entre los hinchas blanquiazules y, a pocos días del inicio de la Liga 1, surge un nuevo problema: la escasa continuidad de algunos futbolistas comienza a generar inquietud en el entorno del club.

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Se conoció que Guillermo Viscarra busca salir del club blanquiazul, pues Alejandro Duarte se ha ganado un puesto en el once de Pablo Guede. En este contexto, de concretarse esta salida, se conoció, de acuerdo con el periodista Franco Lostaunau, que Alianza buscará reforzar una inesperada posición.

"Es ahí donde se puede abrir un cupo, más billete, para que llegue alguien extranjero por Viscarra. También tengo entendido que Guede ya tendría en mente al posible refuerzo. Según lo que me han dicho, se trata de un nombre de peso. Sería un volante ofensivo", fue la información brindada por el periodista.

Aunque todavía falta información oficial del club, se sabe que la poca participación de Billy podría influir en una decisión orientada a mejorar su carrera deportiva, teniendo en cuenta que es arquero de la selección boliviana.

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Guillermo Viscarra puede dejar Alianza Lima para el segundo semestre del 2026

¿Cuándo juega Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Alianza Lima debutará este domingo 19 de julio por el Torneo Clausura de la Liga 1 ante Sport Huancayo, en un compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva y que se podrá seguir desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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