Futbolista clave de Alianza Lima está buscando irse del club: "Está incómodo..."
Uno de los futbolistas más importantes de Alianza Lima está incómodo dentro del club y quiere conseguir un nuevo equipo lo más pronto posible.
Alianza Lima tiene un plantel altamente competitivo para la Liga 1 2026, aunque algunos hinchas se encuentran preocupados por la falta de refuerzos para el Torneo Clausura. En medio de ello, informaron que uno de los principales futbolistas que tiene el cuadro de Matute está incómodo y quiere marcharse en el actual mercado de fichajes.
De acuerdo con información del periodista Franco Lostaunau, uno de los jugadores que brilló la temporada pasada en el conjunto íntimo no atraviesa su mejor momento por la falta de minutos, por lo que desea buscar más continuidad en otro equipo: nos referimos a Guillermo Viscarra.
“Sé que Viscarra está incómodo con su situación. Para Guede, el titular es Duarte, y él es un arquero de selección que necesita jugar. Por eso, está buscando su salida. Ahí podría abrirse un cupo para la llegada de un futbolista extranjero a Alianza”, indicó el mencionado comunicador.
Guillermo Viscarra puede dejar Alianza Lima.
Como se sabe, el portero boliviano era titular indiscutible en Alianza Lima, pero sufrió una lesión y luego fue convocado por su selección. Durante esa ausencia, Alejandro Duarte le quitó la titularidad y nunca pudo recuperarla, pese a que su rendimiento en ningún momento disminuyó.
¿Alianza Lima hará fichajes?
Franco Lostaunau comunicó que Pablo Guede ha definido quién será el fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. “También tengo entendido que Guede ya tendría en mente al posible refuerzo. Según lo que me han dicho, se trata de un nombre de peso. Sería un volante ofensivo”, señaló.
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