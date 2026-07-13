Alianza Lima confirmó que enfrentará a Fluminense de Brasil en torneo internacional

Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1 2026 luego de tres años de sequía. Los hinchas saben que el club no puede dejar escapar esta temporada, por lo que están ansiosos por el Torneo Clausura. Bajo esa premisa, a nivel institucional, también tiene otros objetivos, como un torneo internacional.

Vale precisar que no se trata del plantel que dirige actualmente Pablo Guede, sino del equipo que compite en la Liga Peruana de Vóley y que se encuentra a la espera de que comience la temporada 2026/2027. Recientemente, en redes sociales revelaron que el actual tricampeón del certamen nacional disputará un campeonato amistoso.

“¡Nos espera un nuevo desafío internacional! Del 17 al 20 de septiembre, nuestras tricampeonas disputarán la Brasil Cup en Belém, donde enfrentarán a Fluminense, Minas y Osasco VC. Una gran oportunidad para fortalecer nuestra preparación y competir al más alto nivel”, indicó Alianza Lima.

Alianza Lima y su torneo internacional.

En este torneo, las blanquiazules enfrentarán a Fluminense, Gerdau Minas y Osasco. Los hinchas están impacientes por ver el rendimiento del plantel antes de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, donde intentarán consagrarse tetracampeonas.

¿Quién es el DT de Alianza Lima?

Tras la salida de Facundo Morando como director técnico de Alianza Lima, la escuadra blanquiazul oficializó la llegada de otro entrenador argentino: Alejandro Schneider. De su mano, las íntimas esperan seguir haciendo historia.