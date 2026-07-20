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Universitario acelera la renovación de Álex Valera tras su regreso al gol en el Clausura

El delantero suma 11 goles en la temporada y Universitario busca ampliar su contrato con una mejora salarial que lo ubique entre los mejores pagados.

Redacción Líbero
Universitario busca renovar el contrato de Álex Valera.
Universitario busca renovar el contrato de Álex Valera. | universitario, alex valera, alex valera universitario, universitario alex valera | Foto: Universitario
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Álex Valera volvió a aparecer cuando Universitario más lo necesitaba. Tras marcar en el triunfo frente a ADT, el delantero alcanzó los 11 goles en la temporada y ratificó su importancia como principal referente ofensivo del equipo crema.

ADT obtuvo los puntos del partido ante Universitario.

PUEDES VER: Confirmado: ADT obtuvo los puntos del partido ante Universitario e hinchada enloquece

Su gran presente no solo genera tranquilidad en el plano deportivo, sino que también impulsó una decisión clave de la dirigencia. En Ate reactivaron las negociaciones para ampliar su vínculo y asegurar su permanencia por varias temporadas más.

La nueva propuesta incluye una importante mejora económica, en reconocimiento a su rendimiento y al peso que tiene dentro del plantel. El objetivo es ubicarlo entre los futbolistas mejor remunerados del club.

Además del respaldo de la directiva, el cuerpo técnico considera a Valera una pieza indispensable para sostener el proyecto deportivo. Su capacidad goleadora y liderazgo lo convierten en un jugador difícil de reemplazar.

En Universitario buscan blindarlo ante el interés de clubes del exterior y cerrar cuanto antes la renovación. La continuidad del goleador es una de las prioridades de la institución para afrontar los próximos desafíos.

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