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Sporting Cristal suma a figura que brilló en Vélez para la Libertadores y Liga 1: "Ya estoy..."

Sporting Cristal ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores y también quiere seguir peleando el título de la Liga 1. Para ello, tendrá el aporte de un exjugador de Vélez Sarsfield.

Wilfredo Inostroza
Sporting Cristal sumará a figura de Vélez para afrontar la Libertadores y Liga 1
Sporting Cristal sumará a figura de Vélez para afrontar la Libertadores y Liga 1 | Composición: Líbero
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Tras el sorteo se confirmó que Sporting Cristal tendrá como rivales a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior en la Copa Libertadores 2026. Recordemos que el elenco celeste llegó a la fase de grupos tras superar dos eliminatorias en las instancrias previas y ahora espera cumplir una destacada campaña a nivel local.

Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño en su debut por Copa Libertadores

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Un clamor popular de los aficionados del club bajopontino es sumar refuerzos para cumplir un buen papel a nivel internacional, además de seguir en la pelea por el título del Torneo Apertura. Sin embargo, finalmente se cerró el libro de pases de la Liga 1 y no sumaron ninguna incorporación.

Eso sí, hay una buena noticia en el mundo celeste al confirmarse que Luis Abram, defensor y referente del equipo, superó su lesión y quedó disponible para ser tomado en cuenta, en caso su técnico lo crea conveniente.

“Ya estoy al 100%, me encuentro bien, a disposición de Paulo (Autuori) y apoyando a los compañeros de mi equipo”, dijo para Ovación el zaguero central, quien además habló de los equipos que enfrentará en la Libertadores.

“Es un lindo grupo, desafiante. Sin duda será un desafío importante para nosotros, donde daremos todo”, agregó el futbolista de 30 años.

Sporting Cristal

Luis Abram es formado en Sporting Cristal.

Luis Abram viajó a Andahuaylas para jugar ante Chankas

Luis Abram forma parte de la delegación de Sporting Cristal, que viajó a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas, puntero del certamen. El central espera sumar sus primeros minutos en la Liga 1 2026 tras recuperarse de un desgarro. Otro que viaja con el equipo es Felipe Vizeu.

Luis Abram jugó en Vélez Sarsfield

Luis Abram jugó en Vélez Sarsfield durante cuatro temporadas (entre 2017 y 2021) y cumplió importantes actuaciones. Fue su primera experiencia en el extranjero y luego daría el salto al Granada de España. También jugó en Cruz Azul (México) y Atlanta United (Estados Unidos).

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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