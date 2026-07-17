Corte de agua en Lima este 18 y 19 de julio: revisa los distritos afectados y horarios de este fin de semana
Sedapal informó sobre los cortes de agua para el 18 y 19 de julio, debido a labores de mantenimiento. Se recomienda a los vecinos almacenar agua con anticipación.
Sedapal ha programado nuevos cortes de agua en diversos distritos de Lima para este sábado 18 y domingo 19 de julio, como parte de las labores de mantenimiento y mejora de la red de distribución. La suspensión del servicio afectará distintos sectores de la capital en horarios específicos, por lo que la empresa recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación.
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Si tienes actividades previstas para este fin de semana, es importante revisar el cronograma oficial para verificar si tu distrito o zona se encuentra dentro de las áreas afectadas. Conoce qué distritos tendrán restricción del servicio, los horarios establecidos por Sedapal y cuándo se prevé el restablecimiento del suministro de agua potable.
Corte de agua este sábado 18 de julio
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Huaycán J
- Sectores: Sector 152
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 18 de julio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 18 de julio | 11:50 p. m.
Comas
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Año Nuevo sector Nueva Juventud Cuadrante: Ps. Santa Rosa, Ps. San Pedro, Ps. Los Cipreses, Ps. Micaela Bastidas, Asoc. José C. Mariátegui, Ca. Luis Pardo, Ps. Los Eucaliptos, Ps. 1 ro de Julio, Ps. Las Gardenias.
- Sectores: Sector 344
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 18 de julio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 18 de julio | 8:00 p. m.
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Huaycán H A.H. Huaycán M, A.H. Huaycán P Ampliación A.H. Huaycán S, A.H. Huaycan T
- Sectores: Sector 151
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 18 de julio | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 18 de julio | 8:00 p. m.
Diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este 18 y 19 de julio.
Corte de agua este domingo 19 de julio
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Asoc. Viv. Hijos de Apurimac 5ta y 6ta zona Pilones Parte alta de la 5ta zona
- Sectores: Sector 158
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Domingo 19 de julio | 2:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Domingo 19 de julio | 11:50 p. m.
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