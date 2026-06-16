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Farfán arremete contra Magaly y la reta a responder: "Ya mucho bla, bla, bla. ¿Cumpliste con tu servicio comunitario?"
Aunque Farfán no aludió directamente a Magaly Medina, el mensaje se publicó horas después de que ella comentara sobre su servicio comunitario.
En medio de una nueva escalada de tensión mediática, el exfutbolista Jefferson Farfán volvió a pronunciarse en redes sociales y lanzó un mensaje contra la conductora Magaly Medina. A través de Instagram, la figura pública reavivó la controversia sobre el presunto cumplimiento del servicio comunitario que involucra a la periodista, lo que generó una nueva ola de reacciones en la farándula peruana.
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Jefferson Farfán responde a Magaly Medina en Instagram tras polémica por servicio comunitario
La denominada "Foquita" reapareció en sus historias de Instagram con un mensaje cargado de reproches hacia Magaly Medina y el tono que, según él, ha mantenido en el manejo del caso. Sin mencionarla directamente en todo momento, Farfán dejó entrever su molestia al señalar: "Ahora pides privacidad y respeto, lo que nunca hiciste", acompañado de emojis que reforzaban el tono crítico.
En otra parte de su publicación, el exseleccionado nacional resumió su incomodidad con la frase "Ya mucho bla, bla, bla...", pero lo más contundente fue la pregunta que volvió a poner en el centro del debate: "El Perú quiere saber si cumpliste con tu servicio comunitario. Nada más, tan simple: sí o no". El mensaje, difundido horas después de que el tema fuera abordado en televisión, volvió a encender la discusión pública entre Jefferson Farfán y Magaly Medina.
Jefferson Farfán reitera a Magaly Medina la realización de servicio comunitario y difunde un mensaje al respecto.
Magaly Medina niega incumplimiento y reta a Jefferson Farfán a presentar pruebas ante la justicia
Desde su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina respondió a las acusaciones relacionadas con el supuesto incumplimiento de las labores comunitarias impuestas por el Poder Judicial. La conductora negó tajantemente las versiones difundidas y aseguró que sí ha venido cumpliendo con las disposiciones establecidas.
Además, Medina cuestionó los anuncios de Jefferson Farfán sobre la existencia de supuestas pruebas en su contra e invitó al exfutbolista a presentarlas formalmente ante las autoridades. Asimismo, adelantó que su defensa legal solicitará acceso a cualquier material que se haya presentado en el proceso judicial.
La periodista sostuvo que detrás de estas acusaciones existiría una intención de exposición pública y desgaste mediático, y aseguró que el caso no debería usarse como herramienta de confrontación personal. El intercambio mantiene en expectativa a la audiencia y sigue generando una fuerte repercusión en redes sociales y la televisión nacional.
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