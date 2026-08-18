- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Boca Juniors vs Recoleta
- Sao Paulo vs Bolívar
- Tabla Acumulada Liga 1
- Fichajes Vóley
Álex Valera continúa haciendo historia en Universitario y sigue trepando en tabla de máximos goleadores
Álex Valera alcanzó los 84 goles con Universitario, igualó a Piero Alva y ya se metió entre los 10 máximos goleadores históricos del club
Álex Valera sigue haciendo grande su historia con Universitario. El delantero, referente y tricampeón con la camiseta crema, alcanzó los 84 goles y se metió en el top 10 de máximos artilleros históricos de la institución.
PUEDES VER: Reimond Manco se rindió ante Piero Quispe tras su debut con Universitario: "Soy muy hincha"
'Valegol' igualó a Piero Alva en el noveno lugar de la tabla y ahora tiene una nueva motivación: continuar escalando posiciones y acercarse a los grandes goleadores que dejaron huella en la historia merengue.
El atacante atraviesa un momento especial luego de renovar recientemente por tres años más con Universitario. Valera está enchufado y motivado, con el objetivo de seguir aportando goles y escribiendo nuevos capítulos con la 'U'.
Su registro goleador refleja la importancia que ha ganado dentro del equipo. Con 84 tantos, el delantero ya forma parte de una selecta lista de artilleros históricos y buscará seguir aumentando su cuenta personal.
Luego de marcarle a FC Cajamarca el último fin de semana, Valera apunta a repetir la dosis ante Los Chankas este domingo en el Monumental, por la fecha seis del Torneo Clausura. 'Valegol' quiere seguir celebrando.
GOLEADORES HISTÓRICOS DE UNIVERSITARIO:
- 1. Lolo Fernández 161 goles
- 2. Ángel Uribe 124 goles
- 3. Percy Rojas 119 goles
- 4. Toto Terry 111 goles
- 5. Oswaldo Ramírez 95 goles
- 6. Daniel Ruiz 93 goles
- 7. Fidel Suárez 87 goles
- 8. Juan José Oré 86 goles
- 9. Piero Alva 84 goles
- 10. Álex Valera 84 goles
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00