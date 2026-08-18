Álex Valera sigue haciendo grande su historia con Universitario. El delantero, referente y tricampeón con la camiseta crema, alcanzó los 84 goles y se metió en el top 10 de máximos artilleros históricos de la institución.

'Valegol' igualó a Piero Alva en el noveno lugar de la tabla y ahora tiene una nueva motivación: continuar escalando posiciones y acercarse a los grandes goleadores que dejaron huella en la historia merengue.

El atacante atraviesa un momento especial luego de renovar recientemente por tres años más con Universitario. Valera está enchufado y motivado, con el objetivo de seguir aportando goles y escribiendo nuevos capítulos con la 'U'.

Su registro goleador refleja la importancia que ha ganado dentro del equipo. Con 84 tantos, el delantero ya forma parte de una selecta lista de artilleros históricos y buscará seguir aumentando su cuenta personal.

Luego de marcarle a FC Cajamarca el último fin de semana, Valera apunta a repetir la dosis ante Los Chankas este domingo en el Monumental, por la fecha seis del Torneo Clausura. 'Valegol' quiere seguir celebrando.

GOLEADORES HISTÓRICOS DE UNIVERSITARIO: