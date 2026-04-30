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¡ALERTA MÁXIMA! ICE realiza DRÁSTICA PETICIÓN a cárcel de Carolina del Norte por inmigrante: "No la liberen"
ICE solicitó a Carolina del Norte que retenga a una inmigrante condenada por delitos sexuales contra menores durante su proceso de deportación en EE. UU.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una orden de detención migratoria en el condado de Guilford, Carolina del Norte, contra una inmigrante de origen rumano identificada como Rebeca Fratila-Ilies, quien permanece bajo custodia policial tras nuevas acusaciones relacionadas con el incumplimiento de las condiciones de su libertad condicional. El caso ha encendido las alertas de las autoridades migratorias en Estados Unidos, en el marco de un proceso penal y migratorio que continúa en desarrollo.
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ICE realiza drástica petición a cárcel de Carolina del Norte por inmigrante: "No la liberen"
De acuerdo con información oficial del ICE y reportes locales recopilados por Qué Pasa Media Network, la agencia federal actuó el pasado 17 de abril al emitir una orden de detención migratoria para evitar la liberación de Fratila-Ilies, quien actualmente se encuentra detenida en Carolina del Norte. La mujer cuenta con antecedentes por delitos sexuales contra un menor y había sido previamente condenada en el estado de Virginia.
Las autoridades detallan que la inmigrante recibió una sentencia de 10 años de prisión en Staunton, Virginia, por abuso sexual y violación estatutaria; sin embargo, fue liberada antes de cumplir la totalidad de su condena. Posteriormente, el 12 de marzo de 2025, fue arrestada nuevamente en Carolina del Norte por presuntamente violar las condiciones de su libertad condicional, lo que reactivó la intervención del ICE. La Oficina del Sheriff del condado notificó al ICE en Charlotte sobre su detención, lo que permitió activar de inmediato la solicitud federal de detención migratoria.
El 17 de abril, ICE ordenó la detención migratoria de Rebeca Fratila-Ilies.
El director interino del ICE, Todd M. Lyons, fue categórico al justificar la decisión de la agencia en Carolina del Norte, Estados Unidos. En declaraciones oficiales, señaló: "El ICE solicitó que no se libere a esta depredadora de menores", en referencia directa a la detenida.
Situación migratoria de la inmigrante y posible deportación por el ICE
Lyons también subrayó que, aunque la mujer posee residencia permanente legal en Estados Unidos, sus condenas por delitos sexuales la colocan dentro de las causales de deportación establecidas por la ley migratoria federal. "Nos mantenemos preparados para ejecutar la deportación en cuanto un juez de inmigración lo ordene", añadió.
El historial migratorio del caso revela que Fratila-Ilies llegó a Estados Unidos siendo menor de edad y obtuvo la residencia permanente en 2006. No obstante, posteriormente, las autoridades determinaron que su estatus se derivaba de una solicitud de asilo presuntamente fraudulenta presentada por su madre, lo que debilitó su base legal migratoria.
En 2017, un juez de inmigración emitió una orden de deportación en ausencia. Sin embargo, en 2022, un tribunal concedió una suspensión temporal de dicha orden, antes de que se conocieran las condenas más recientes por delitos sexuales. Actualmente, la inmigrante permanece bajo custodia en Carolina del Norte mientras avanzan, de forma simultánea, el proceso penal por violación de libertad condicional y la revisión de su estatus migratorio por parte de las autoridades federales en Estados Unidos.
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