José Carabalí definió magistralmente para el 1-0 de Universitario tras brillante pase de Alzugaray
¡Silenció el Gallardo! José Carabalí marcó el primer gol de Universitario ante Sporting Cristal tras un magistral centro de Lisandro Alzugaray.
Universitario de Deportes dio el primer golpe del partido luego de anotar el 1-0 ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La jugada nació de los pies de Lisandro Alzugaray quien sacó un magistral centro para que José Carabalí inicie una carrera a contragolpe y vencer a Diego Enríquez. Los cremas se ilusionan con los tres puntos.
José Carabalí marcó el 1-0 de Universitario vs Sporting Cristal
Sobre los 9 minutos del partido, Universitario salió jugando desde la defensa ante la presión alta que ejercían los rimenses y el balón terminó llegando al centro del campo para Lisandro Azulgaray. El exjugador de LDU de Quito alzó la mirada y con un gran calidad sacó un espectacular centro que cayó directo a los pies de José Carabalí.
El ecuatoriano controló de gran manera el balón y se perfiló de cara al arco. Una vez en el área no se puso nervioso ante la salida del portero de Diego Enríquez y termino convirtiendo el primer gol del partido, desatando la euforia en sus compañeros y los lamentos en Sporting Cristal
En la celebración, Carabalí se dirigió hacia la tribuna y celebró con un fraternal abrazo con un miembro de la delegación de Universitario que se encuentra en el Estadio Alberto Gallardo.
José Carabalí y su gran momento en Universitario
Con esta anotación, el ecuatoriano reafirma su gran rendimiento de las últimas fechas, donde ha iniciado como titular en todos los encuentros y se ha convertido en una pieza esencial en el esquema del DT Javier Rabanal. José Carabalí suma 4 partidos, con un gol y una asistencia en esta temporada.
