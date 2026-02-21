0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
EN VIVO
Cristal vs Universitario HOY desde el Gallardo

José Carabalí definió magistralmente para el 1-0 de Universitario tras brillante pase de Alzugaray

¡Silenció el Gallardo! José Carabalí marcó el primer gol de Universitario ante Sporting Cristal tras un magistral centro de Lisandro Alzugaray.

Angel Curo
Gol de José Carabalí para el 1-0 de Universitario vs Sporting Cristal
Gol de José Carabalí para el 1-0 de Universitario vs Sporting Cristal | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes dio el primer golpe del partido luego de anotar el 1-0 ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La jugada nació de los pies de Lisandro Alzugaray quien sacó un magistral centro para que José Carabalí inicie una carrera a contragolpe y vencer a Diego Enríquez. Los cremas se ilusionan con los tres puntos.

Referente de Sporting Cristal dio fuerte comentario en contra de Universitario: "El Monumental era mi parque de diversiones"

PUEDES VER: Referente de Cristal rotundo contra Universitario: "El Monumental era mi parque de diversiones"

José Carabalí marcó el 1-0 de Universitario vs Sporting Cristal

Sobre los 9 minutos del partido, Universitario salió jugando desde la defensa ante la presión alta que ejercían los rimenses y el balón terminó llegando al centro del campo para Lisandro Azulgaray. El exjugador de LDU de Quito alzó la mirada y con un gran calidad sacó un espectacular centro que cayó directo a los pies de José Carabalí.

El ecuatoriano controló de gran manera el balón y se perfiló de cara al arco. Una vez en el área no se puso nervioso ante la salida del portero de Diego Enríquez y termino convirtiendo el primer gol del partido, desatando la euforia en sus compañeros y los lamentos en Sporting Cristal

En la celebración, Carabalí se dirigió hacia la tribuna y celebró con un fraternal abrazo con un miembro de la delegación de Universitario que se encuentra en el Estadio Alberto Gallardo.

José Carabalí y su gran momento en Universitario

Con esta anotación, el ecuatoriano reafirma su gran rendimiento de las últimas fechas, donde ha iniciado como titular en todos los encuentros y se ha convertido en una pieza esencial en el esquema del DT Javier Rabanal. José Carabalí suma 4 partidos, con un gol y una asistencia en esta temporada.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. José Carabalí definió magistralmente para el 1-0 de Universitario tras brillante pase de Alzugaray

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano