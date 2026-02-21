José Carabalí definió magistralmente para el 1-0 de Universitario tras brillante pase de Alzugaray

Universitario de Deportes dio el primer golpe del partido luego de anotar el 1-0 ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La jugada nació de los pies de Lisandro Alzugaray quien sacó un magistral centro para que José Carabalí inicie una carrera a contragolpe y vencer a Diego Enríquez. Los cremas se ilusionan con los tres puntos.

José Carabalí marcó el 1-0 de Universitario vs Sporting Cristal

Sobre los 9 minutos del partido, Universitario salió jugando desde la defensa ante la presión alta que ejercían los rimenses y el balón terminó llegando al centro del campo para Lisandro Azulgaray. El exjugador de LDU de Quito alzó la mirada y con un gran calidad sacó un espectacular centro que cayó directo a los pies de José Carabalí.

El ecuatoriano controló de gran manera el balón y se perfiló de cara al arco. Una vez en el área no se puso nervioso ante la salida del portero de Diego Enríquez y termino convirtiendo el primer gol del partido, desatando la euforia en sus compañeros y los lamentos en Sporting Cristal

En la celebración, Carabalí se dirigió hacia la tribuna y celebró con un fraternal abrazo con un miembro de la delegación de Universitario que se encuentra en el Estadio Alberto Gallardo.

José Carabalí y su gran momento en Universitario

Con esta anotación, el ecuatoriano reafirma su gran rendimiento de las últimas fechas, donde ha iniciado como titular en todos los encuentros y se ha convertido en una pieza esencial en el esquema del DT Javier Rabanal. José Carabalí suma 4 partidos, con un gol y una asistencia en esta temporada.