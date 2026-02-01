Resultados del examen de admisión UNALM 2026-I: LINK para ver puntaje y lista de ingresantes

El Examen de Admisión General UNALM 2026-I de la Universidad Nacional Agraria La Molina está programado para hoy, domingo 1 de febrero de 2026, por lo que miles de postulantes llegarán al campus del centro de estudios superior para rendir su prueba de conocimiento y acceder a una de las 757 vacantes disponibles. En esta nota te compartimos el enlace oficial para que consultes los resultados oficiales.

LINK de resultados del examen de admisión UNALM 2026-I

Los resultados del examen de admisión UNALM 2026-I se publicarán este domingo 1 de febrero, a partir de las 5:00 p. m. Para consultar la lista de ingresantes solo debes ingresar a la página oficial de la Universidad Nacional Agraria La Molina. ¡Te deseamos muchos éxitos!

Examen de admisión UNALM 2026-I: consulta AQUÍ los resultados

Plataforma para ver los resultados del examen de admisión UNALM 2026-I.

Horario del examen de admisión UNALM 2026-I

Para rendir el Examen de Admisión UNALM 2026-I, se estableció que el horario de ingreso a los locales de examen será desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 a.m., y no se permitirá el ingreso posteriormente. Asimismo, los postulantes comenzarán a rendir su prueba desde las 9 de la mañana.

El examen de admisión UNALM 2026-I se realiza este domingo 1 de febrero.

Otro punto importante que se debe tener en cuenta, es que para rendir el examen debes presentar tu Documento Nacional de Identidad de manera física (puede estar vencido). Si en caso no tienes el DNI, también se acepta la copia del Certificado de Inscripción (C4) o la denuncia de pérdida/robo.

Consulta dónde te toca rendir el examen de admisión UNALM 2026-I

Desde el sábado 31 de enero a partir de las 2:00 p.m., se podrá conocer la puerta de ingreso, módulo y aula mediante la página web resultados.lamolina.edu.pe/aula. Se precisó que el ingreso peatonal será solo por la Av. La Molina (cruce con calle las hormigas), al costado del Ministerio de Agricultura y Riego (distrito de La Molina).

Es importante destacar que el día del examen de admisión, domingo 1 de febrero, habrá acceso restringido en la Av. La Molina (desde calle Las Hormigas hasta el óvalo de la Av. Flora Tristán). Esto significa que en el área designada para los postulantes no estará permitido el estacionamiento de vehículos ni la circulación de peatones desde las 4:00 p. m. a 2:00 p. m.

Carreras profesionales de la Universidad Nacional Agraria La Molina

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) en Perú ofrece 12 carreras profesionales presenciales para estudiantes que desean formarse en áreas vinculadas a la agricultura, el medio ambiente, las ciencias biológicas, la economía y la gestión de recursos naturales.