Resultados UNJBG examen de admisión Fase I 2026: LINK para ver tu puntaje y saber si ingresaste

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) realizó la Fase I del proceso de admisión 2026 este reciente domingo 11 de enero. Cientos de jóvenes llegaron al centro superior para rendir la prueba de conocimiento y, AQUÍ podrás acceder a los resultados oficiales. ¡Te deseamos muchos éxitos!

Resultados UNJBG Fase I 2026 examen de admisión: LINK oficial

Si rendiste el primer examen de ingreso de la UNJBG para el ciclo académico 2026-I, es momento de conocer tu puntaje obtenido y saber si lograste obtener una de las vacantes. Para realizar la consulta, solo debes ingresar a la página web de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Ver resultados de la Fase I 2026 UNJBG: dale clic aquí

Revisa los resultados del examen de admisión UNJBG Fase I 2026.

Cabe señalar que el examen de admisión estuvo dirigido a egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA) de los años 2024 y 2025 de todo el país, pero solo 349 jóvenes lograron su ingreso a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) en el Examen de Admisión Fase I 2026.

Es importante destacar que durante este proceso, los postulantes debieron cumplir con requisitos como presentar su documento de identidad vigente, declaración jurada de veracidad de información y realizar el Test de Valoración de Perfil de Ingreso (VPI). Además, una vez validada la preinscripción, se acercaron a una de las sedes habilitadas para realizar el registro biométrico con huella dactilar y fotografía.

¿Cuándo es el siguiente examen de admisión UNJBG 2026?

El próximo examen de admisión de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) 2026-I será el domingo 1 de febrero de 2026, correspondiente al Examen Extraordinario, una modalidad de ingreso para postulantes con casos especiales como primeros puestos, egresados de COAR, egresados de zonas rurales, graduados y otros grupos.

Carreras de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) ofrece una amplia variedad de 37 carreras profesionales de pregrado divididas en cuatro grandes áreas académicas:

Ciencias de la Salud y Biomédicas: Medicina Humana, Odontología, Obstetricia, Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Biología-Microbiología y Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Ciencias Exactas e Ingenierías: Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geológica-Geotecnia, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería Pesquera, Ingeniería en Informática y Sistemas, Matemática y Física Aplicada, Agronomía.

Arquitectura, Ciencias Sociales y Humanidades: Arquitectura, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Historia, Psicología y diversas especialidades de Educación como Educación Inicial, Primaria, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Computación e Informática e Idioma Extranjero.