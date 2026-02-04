- Hoy:
Examen de admisión TAA de la UDEP, 4 de febrero: LINK para verificar los resultados y puntajes
La Universidad de Piura confirmó que este 4 de febrero, miles de jóvenes estarán presentes en su proceso de postulación del Test de Aptitud Académica.
La Universidad de Piura ha anunciado la realización de su examen de admisión para hoy, miércoles 4 de febrero de 2026. Se trata del Test de Aptitud Académica (TAA), una evaluación dirigida principalmente a estudiantes de 5to de secundaria o personas que tengan hasta 20 años de edad, con la cual se medirá el ingreso a la institución.
La prueba incluye diferentes preguntas de aptitud y conocimientos, con la finalidad de asegurar que el postulante se encuentre preparado para entrar al centro de educación superior. Las inscripciones para este proceso estuvieron abiertas hasta el pasado 31 de enero y ahora, muchos se preguntan cuándo podrán verificar los resultados y puntajes obtenidos.
Examen de admisión de la UDEP será este 4 de febrero de 2026 / FOTO: UDEP
Recomendaciones generales para el examen de admisión de la Universidad de Piura
- Presentarse puntual en el lugar y hora indicada.
- Portar DNI original, de otro modo no podrá rendir su evaluación. Excepcionalmente, presentar su pasaporte original o el certificado de inscripción (C4) vigente emitido por Reniec, debe ser el original.
- Portar lápiz 2B, tajador y borrador de lápiz.
- La Universidad se reserva el derecho de velar/verificar/constatar que los alumnos ingresen a las aulas sin dispositivos electrónicos.
- Una vez iniciada la evaluación, ningún postulante podrá ingresar al aula.
- La inasistencia a la prueba, cualquiera sea el motivo, no podrá ser subsanada.
- La Universidad no se hace responsable por la pérdida de cualquier objeto y/o equipos no permitidos
LINK para ver resultados de la prueba de admisión UDEP
Si participaste en el examen de admisión de la UDEP el pasado 4 de febrero, aquí tienes el enlace para consultar tu puntaje: https://postulante.udep.edu.pe/otras/login
¿A qué hora salen los resultados?
Los resultados de esta evaluación estarán disponibles por la noche del mismo miércoles 4 de febrero, aproximadamente a partir de las 7:00 p.m. y se podrán corroborar en la plataforma autorizada.
Documentación requerida para la inscripción en el examen de la UDEP
- Fotografía actual (tamaño carné), fondo blanco (no selfies) y en formato .jpg
- DNI (ambos lados) en formato .pdf o archivo
- Certificado de estudios o Constancia de Logros de Aprendizaje en formato Word o .pdf.
