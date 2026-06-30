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La mejor noticia para vecinos de Jesús María: inicia recuperación de áreas verdes de emblemático parque
La Municipalidad de Lima inició la recuperación de áreas verdes con la plantación árboles. La intervención busca fortalecer el ecosistema de popular parque.
Los vecinos de Jesús María recibieron una buena noticia con el inicio de la recuperación progresiva de las áreas verdes del Campo de Marte, uno de los parques más representativos de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), comenzó la plantación de 100 árboles.
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La primera jornada contempla la siembra de especies como molle costeño, molle serrano y huaranguay, seleccionadas por especialistas debido a su capacidad de adaptación al clima limeño, su resistencia y su compatibilidad con las condiciones ambientales y paisajísticas del Campo de Marte.
Como parte del proceso de recuperación, cada árbol recibirá un tratamiento especializado que incluye labores de riego, tutorado, mantenimiento, evaluación de adaptación y monitoreo técnico permanente. Estas acciones permitirán asegurar el adecuado crecimiento de los ejemplares y contribuirán a la conservación de las áreas verdes para el disfrute de los vecinos y visitantes.
Por otro lado, la Municipalidad de Lima informó que estas acciones forman parte del proyecto de mejoramiento integral del Campo de Marte, el cual contempla la recuperación de aproximadamente 122 mil metros cuadrados de espacios públicos. Además de revitalizar las áreas verdes, riego tecnificado, iluminación LED, cámaras de videovigilancia, ciclovías, pistas de trote, juegos infantiles, espacios deportivos y nuevo mobiliario urbano, en beneficio de cerca de un millón de ciudadanos.
Los usuarios no dudaron en comentar respecto a esta acción. “100 es muy poco. Debe ser el doble, por lo destruido”, “O sea es su culpa y, ¿debemos felicitarlos?”, “Árboles centenarios reemplazados por árboles enquencles no es para alegrarnos, además las aves necesitan sus árboles frutales”, “Importante, trabajar a conciencia. Que los árboles sean grandes y frondosos.”, indicaron.
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