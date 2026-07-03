Entregan moderna obra vial en Lima Norte: se mejora la seguridad y calidad de vida de vecinos

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inauguró una moderna obra de infraestructura vial y peatonal en el asentamiento humano El Bosque de Carabayllo, en Lima Norte, beneficiando directamente a más de 100 000 vecinos del distrito. La intervención forma parte de los proyectos de mejora urbana que buscan reducir brechas de infraestructura y elevar la calidad de vida.

El proyecto fue ejecutado a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), con una inversión superior a los S/ 7.8 millones, destinada a la renovación integral de la red vial y peatonal del sector. Durante la ceremonia de inauguración, autoridades municipales destacaron el impacto de esta obra en la conectividad y seguridad de la zona.

La intervención comprendió la renovación de 2.62 kilómetros de vías locales, así como la pavimentación de calles, construcción de veredas, rampas, escaleras y muros de contención, además de la implementación de señalización vial y mobiliario urbano. Asimismo, se habilitaron más de 3,900 metros cuadrados de áreas verdes, contribuyendo a un entorno más ordenado y sostenible.

Este proyecto en Carabayllo cuenta con calles pavimentadas, veredas, rampas y escaleras.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó que esta obra forma parte de un plan integral de modernización de la infraestructura urbana en la capital. Asimismo, el burgomaestre recordó que la comuna metropolitana viene ejecutando importantes intervenciones viales en distintos puntos de la ciudad.

Con esta nueva obra en Carabayllo, la Municipalidad de Lima reafirma su compromiso de seguir cerrando brechas urbanas y mejorando la seguridad vial y peatonal en Lima Norte, beneficiando directamente a miles de familias que ahora cuentan con vías más seguras, accesibles y modernas.