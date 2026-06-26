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Epicentro del temblor HOY, viernes 26 de junio, en Perú: sigue EN VIVO los reportes del IGP sobre los últimos sismos en el país
Consulta EN VIVO los reportes sísmicos proporcionados por el IGP y toma en cuenta las recomendaciones para actuar adecuadamente ante estos fenómenos naturales.
En estos últimos días, varias zonas del Perú han experimentado una serie de temblores, con mayor frecuencia en el norte y sur del país, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ante esta situación, las autoridades han instado a la población a permanecer atenta, a informarse a través de los canales oficiales y a reforzar las medidas de prevención ante posibles réplicas o nuevos sismos.
PUEDES VER: Temblor del jueves 25 de junio de 2026, vía IGP: epicentro y magnitud del último sismo en Perú
Epicentro del temblor HOY, viernes 26 de junio, en Perú: sigue EN VIVO los reportes del IGP
Bienvenidos
Consulta EN VIVO los reportes sísmicos proporcionados por el IGP sobre el último temblor de HOY, viernes 26 de junio, en Perú y toma en cuenta las recomendaciones.
Reportes del IGP y zonas con mayor actividad sísmica
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa registrando actividad sísmica en diversas regiones del país, lo que mantiene a la población en estado de alerta preventiva. Estas fluctuaciones telúricas son habituales en un territorio situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que subraya la necesidad de seguir los reportes oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.
Las autoridades instan a los ciudadanos a estar atentos a las actualizaciones EN VIVO sobre los temblores, especialmente en las áreas costeras y andinas, donde la actividad sísmica es más recurrente. Asimismo, se enfatiza la relevancia de identificar zonas seguras en los hogares, lugares de trabajo y espacios públicos para garantizar la seguridad de todos.
¿Qué debe incluir tu mochila de emergencia?
- 1 litro de agua por persona
- Alimentos enlatados
- Galletas o productos no perecibles
- Manta polar ligera
- Alcohol en gel
- Mascarillas
- Artículos de higiene personal
- Linterna con pilas
- Radio portátil
- Silbato para señales de auxilio
¿Cuál es el sismo más fuerte registrado en Perú?
El 3 de octubre de 1974, Lima fue escenario de uno de los terremotos más significativos en la historia del Perú, con una magnitud de 8,0 que se registró a las 09:21 de la mañana. Este movimiento telúrico, que duró aproximadamente 90 segundos, causó graves daños en la capital y en gran parte de la costa sur del país.
Las consecuencias fueron trágicas, con un saldo de 252 personas fallecidas y cerca de 3.600 heridas, lo que lo convierte en un episodio inolvidable en la memoria colectiva. Este evento subraya la alta vulnerabilidad del Perú ante los sismos y resalta la importancia de mantener una cultura de prevención y preparación entre la ciudadanía.
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