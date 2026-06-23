El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país, dado el frecuente registro de movimientos telúricos en diversas zonas. Bajo este contexto, la institución advierte sobre la posibilidad de sismos que podrían presentarse hoy, martes 23 de junio. Además, proporciona actualizaciones oficiales EN VIVO, incluyendo información sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad de los eventos sísmicos.

¿Qué debes hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es fundamental mantener la serenidad y actuar con celeridad para salvaguardar tu vida y la de quienes te acompañan. Las autoridades sugieren situarse en áreas seguras previamente designadas, como junto a columnas estructurales o muros robustos, y mantenerse alejado de ventanas, objetos que puedan caer y conexiones eléctricas. También se aconseja evitar el uso de ascensores y no correr de forma descontrolada para prevenir posibles accidentes.

Si te encuentras en la vía pública, es recomendable alejarse de postes, cables eléctricos, balcones y fachadas que puedan desprenderse. En caso de estar al volante, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que el movimiento cesa. Además, es fundamental tener preparada una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, documentos y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debes priorizar en tu mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe estar equipada con elementos esenciales que faciliten la supervivencia durante las primeras horas o días tras un sismo u otro desastre natural. Según las recomendaciones de Defensa Civil, es fundamental lo siguiente: