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Temblor hoy, martes 23 de junio de 2026 en Perú: reporte EN VIVO del último sismo a nivel nacional, según el IGP
Hoy, 23 de junio del 2026, el IGP está difundiendo todo sobre sismos en Perú. A continuación, los reportes oficiales EN VIVO, magnitud, epicentro y más.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país, dado el frecuente registro de movimientos telúricos en diversas zonas. Bajo este contexto, la institución advierte sobre la posibilidad de sismos que podrían presentarse hoy, martes 23 de junio. Además, proporciona actualizaciones oficiales EN VIVO, incluyendo información sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad de los eventos sísmicos.
PUEDES VER: Temblor HOY, lunes 22 de junio de 2026 en Perú: IGP confirma EN VIVO último sismo, ¿cuál fue la magnitud y epicentro?
¿Qué debes hacer durante un sismo?
Durante un sismo, es fundamental mantener la serenidad y actuar con celeridad para salvaguardar tu vida y la de quienes te acompañan. Las autoridades sugieren situarse en áreas seguras previamente designadas, como junto a columnas estructurales o muros robustos, y mantenerse alejado de ventanas, objetos que puedan caer y conexiones eléctricas. También se aconseja evitar el uso de ascensores y no correr de forma descontrolada para prevenir posibles accidentes.
Si te encuentras en la vía pública, es recomendable alejarse de postes, cables eléctricos, balcones y fachadas que puedan desprenderse. En caso de estar al volante, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que el movimiento cesa. Además, es fundamental tener preparada una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, documentos y un botiquín de primeros auxilios.
¿Qué debes priorizar en tu mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe estar equipada con elementos esenciales que faciliten la supervivencia durante las primeras horas o días tras un sismo u otro desastre natural. Según las recomendaciones de Defensa Civil, es fundamental lo siguiente:
- Incluir agua potable y alimentos no perecibles, como enlatados, galletas y barras energéticas.
- Un botiquín de primeros auxilios con medicinas básicas es indispensable.
- Contar con una linterna con pilas, un radio portátil y un cargador portátil para el celular.
- Se deben incluir mascarillas, alcohol, papel higiénico, ropa de abrigo, una frazada y artículos de higiene personal.
- Es aconsejable almacenar copias de documentos importantes, dinero en efectivo, llaves de repuesto y una lista de números de emergencia para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad.
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