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Temblor HOY, domingo 21 de junio de 2026, EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo en Perú, según el IGP
El monitoreo de sismos en Perú es constante y oficial. El IGP informa en tiempo real el epicentro del último sismo y brinda recomendaciones de seguridad.
Perú vuelve a recordar su condición de país altamente sísmico. La actividad telúrica es constante debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que los sismos no son eventos aislados, sino parte de su realidad geológica. De acuerdo con estudios del Instituto Geofísico del Perú (IGP), existe energía sísmica acumulada, especialmente en la zona sur del país, lo que refuerza la necesidad de que la población participe activamente en simulacros y medidas de prevención. En esta cobertura en vivo, revisamos los reportes oficiales sobre el último movimiento sísmico registrado, su epicentro, magnitud y profundidad, además de recomendaciones clave para actuar antes, durante y después de un sismo.
PUEDES VER: Epicentro del temblor del sábado 20 de junio de 2026: reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo en Perú
Temblor en Perú HOY, domingo 21 de junio de 2026, vía IGP
Bienvenidos
Consulta el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú sobre los últimos sismos registrados HOY en el país. Revisa la magnitud y el epicentro del temblor HOY, domingo 21 de junio.
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 21 de junio de 2026?
El monitoreo sísmico en Perú se realiza de manera permanente a cargo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que actualiza en tiempo real la ubicación del epicentro, la magnitud y la profundidad de cada evento telúrico registrado en el territorio nacional. En el caso del temblor reportado este 21 de junio del 2026, la información oficial se difunde a través de sus canales institucionales, donde se detalla con precisión el punto de origen del sismo.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía informarse mediante fuentes oficiales para evitar la propagación de rumores o datos inexactos.
¿Qué hacer en caso de sismo?
Ante la constante actividad sísmica en el país, es fundamental conocer y aplicar medidas de seguridad que pueden salvar vidas.
Antes del sismo
- Identifica zonas seguras dentro de tu vivienda o lugar de trabajo, lejos de objetos que puedan caer.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín.
- Participa activamente en simulacros organizados por tu comunidad.
- Enseña a niños y adultos mayores qué hacer en caso de emergencia.
- Refuerza la estructura de tu vivienda con ayuda de un especialista si es necesario.
Durante el sismo
- Mantén la calma para evitar decisiones impulsivas.
- Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan desprenderse.
- Si no puedes salir de inmediato, ubícate en una zona segura previamente identificada.
- Evita realizar llamadas telefónicas; utiliza mensajes de texto para no saturar las líneas.
- No uses ascensores bajo ninguna circunstancia.
Después del sismo
- Revisa posibles fugas de gas o daños eléctricos que puedan generar incendios.
- Contacta a los servicios de emergencia, como Bomberos (116), la Cruz Roja Peruana o el SAMU (106).
- Brinda ayuda a personas heridas si es seguro hacerlo.
- Mantente alerta ante réplicas.
- Si estás cerca del litoral, aléjate de la costa ante el riesgo de un posible tsunami hasta recibir confirmación oficial.
¿Cómo se obtienen los datos de los sismos en Perú?
La información sísmica en el país es recopilada por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que forma parte del Instituto Geofísico del Perú. Este organismo trabaja en conjunto con la Red Sísmica Nacional, establecida bajo el marco normativo del DS-0017-2018-MINAM.
Esta red está compuesta por una serie de sensores distribuidos estratégicamente en todo el territorio peruano. Estos equipos miden distintos parámetros del movimiento del suelo, como velocidad, aceleración y desplazamiento. Gracias a esta tecnología, es posible detectar, analizar y reportar en tiempo real los sismos que ocurren en el país, lo que permite una respuesta más rápida y una mejor comprensión de la actividad sísmica nacional.
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