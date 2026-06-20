Epicentro del temblor HOY, sábado 20 de junio de 2026: reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo en Perú

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica donde los movimientos telúricos son constantes e inevitables. Según especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP), existe energía sísmica acumulada principalmente en la zona sur del país, lo que refuerza la importancia de mantenerse preparados y participar activamente en simulacros preventivos. En esta nota, revisa el reporte EN VIVO sobre el epicentro del temblor hoy, sábado 20 de junio de 2026, según registros oficiales.

Temblor en Perú HOY, sábado 20 de junio de 2026, vía IGP 09:26 ¿Cuál es el sismo de mayor magnitud registrado por instrumentos en el Perú? El sismo de mayor magnitud registrado instrumentalmente en Perú ocurrió el jueves 3 de octubre de 1974 en Lima, con una magnitud de 8,0. El movimiento, que duró cerca de 90 segundos y afectó gran parte de la costa sur, dejó 252 fallecidos y unos 3.600 heridos.

¿Dónde ha sido el epicentro del temblor de hoy, 20 de junio de 2026, en Perú?

El seguimiento de los sismos en Perú es realizado de forma permanente por el Instituto Geofísico del Perú, que actualiza en tiempo real la ubicación del epicentro, la magnitud y la profundidad de cada evento sísmico registrado en el país.

En este contexto, las autoridades recomiendan a la población informarse a través de canales oficiales para evitar la difusión de rumores. Además, se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes EN VIVO sobre cualquier movimiento telúrico reciente y a reforzar las medidas de prevención en el hogar, centros de trabajo y espacios públicos.

Recomendaciones del IGP e INDECI ante sismos en Perú y teléfonos de emergencia

Especialistas en gestión de riesgos y sismología aconsejan mantener la calma durante un sismo y seguir los protocolos previamente practicados en familia o en instituciones educativas. Asimismo, sugieren identificar zonas seguras dentro y fuera de las viviendas, así como rutas de evacuación despejadas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda participar en simulacros nacionales y mantener comunicación constante con familiares y vecinos para una respuesta coordinada ante emergencias. Entre los principales números de emergencia en Perú destacan:

Línea de emergencia: 105 (Policía Nacional del Perú)

Bomberos: 116

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Cruz Roja: 01 266 0481

SAMU (ambulancia): 106

Autoridades recuerdan que la preparación y la información oportuna son clave para reducir riesgos ante un sismo en el país.