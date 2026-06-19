Los sismos en el Perú siguen siendo objeto de vigilancia constante. Para obtener información sobre el último temblor ocurrido hoy, viernes 19 de junio de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ofrece reportes actualizados que resultan relevantes para la ciudadanía. Estar al tanto de estos datos es fundamental para reaccionar de manera ágil y minimizar los riesgos en caso de una emergencia. ¿Se confirmó un último movimiento sísmico?

Temblor hoy, 19 de junio de 2026, en Perú: reporte EN VIVO del IGP 08:56 Temblor hoy en Cajamarca - Fecha y hora: 19/06/2026, 01:58:17 - Magnitud: 3.5 - Profundidad: 16 km - Latitud: -5.60 - Longitud: -78.91 - Intensidad: II-III en Jaén - Referencia: 16 km al noroeste de Jaén, provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Qué debe contener una mochila?

Ante un temblor en Perú, es muy necesario tener lista una mochila de emergencia para enfrentar las primeras horas tras un sismo. Este kit debe contener:

Artículos de higiene personal.

Botiquín de primeros auxilios con vendas, gasas, alcohol y medicamentos básicos.

Abrigo o ropa de cambio.

Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos.

Agua y dinero en efectivo.

Radio portátil o linterna con baterías.

Elementos especiales según necesidades familiares, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas.

¿Cómo se obtienen los datos de los sismos?

La información sísmica que circula en Perú es proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el cual se encarga de recopilar y procesar datos a través de la Red Sísmica Nacional. Este sistema está compuesto por estaciones y sensores especializados distribuidos en diversas regiones del Perú, que miden la velocidad, aceleración y desplazamiento del suelo para detectar, localizar y analizar cada sismo.

Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú ofrece de manera continua información sobre los sismos registrados en el territorio nacional. Sus reportes incluyen detalles como la magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, lo que permite a la ciudadanía conocer las características de cada evento sísmico y tomar las precauciones necesarias.