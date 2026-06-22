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Temblor HOY, lunes 22 de junio de 2026 en Perú: reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) compartirá hoy, lunes 22 de junio un informe acerca de los sismos registrados en el territorio nacional. ¿Hubo temblor?

Melanni Miranda
Temblor HOY, lunes 22 de junio de 2026 en Perú: reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo.
Temblor HOY, lunes 22 de junio de 2026 en Perú: reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo. | Composición Libero / Melanni Miranda.
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El Perú está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región conocida por su elevada actividad sísmica. Bajo este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo constante de los sismos que ocurren en el país. A continuación, se detallan los últimos movimientos telúricos registrados este lunes 22 de junio, de acuerdo con los datos proporcionados por el IGP.

Consulta los últimos reportes del IGP sobre sismos en el Perú.

PUEDES VER: Temblor del domingo 21 de junio de 2026: dónde fue el epicentro del último sismo en Perú, según el IGP

Último temblor en Perú HOY, lunes 22 de junio de 2026, EN VIVO, según IGP

09:16
22/6/2026

Bienvenidos

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte un informe en tiempo real sobre los sismos registrados en el país, correspondiente a hoy, lunes 22 de junio. AQUÍ información completa acerca del último temblor, incluyendo su magnitud y ubicación del epicentro.

¿Cuáles son los números de emergencia en todo el Perú?

  • Central policial: 105.
  • Bomberos: 116.
  • Defensa Civil – Emergencias: 115.
  • Policía de carreteras: 110.
  • Infosalud (consultas médicas): 113.
  • Información COVID-19 – EsSalud: 107.
  • Denuncias por violencia familiar: 100.
  • Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6).
  • Cruz Roja Peruana: 266 0481.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

  • Botiquín de primeros auxilios con vendas, gasas, alcohol y medicamentos básicos.
  • Abrigo o ropa de cambio.
  • Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos.
  • Agua y dinero en efectivo.
  • Radio portátil o linterna con baterías.
  • Elementos especiales según necesidades familiares, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas.

¿Por qué Perú es un país sísmico?

Perú se localiza en la parte occidental de América del Sur, en una de las regiones más propensas a sismos en el mundo. Dada esta realidad, es fundamental comprender cómo se manifiesta esta amenaza en las diversas zonas del país. Este conocimiento es clave para formular estrategias que reduzcan los impactos de los terremotos en el futuro. Con este propósito, se realiza un análisis que evalúa el riesgo sísmico en cada localidad, lo que permite una mejor preparación ante posibles eventos sísmicos.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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