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Temblor HOY, miércoles 24 de junio de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo según el IGP
Perú mantiene la vigilancia sísmica tras el reciente sismo reportado por el IGP. Estos son los detalles del evento y las recomendaciones clave ante emergencias.
El seguimiento de la actividad sísmica en Perú continúa siendo una prioridad debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. En las últimas horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) difundió su reporte oficial sobre el movimiento telúrico registrado recientemente, información clave para conocer la magnitud, el posible epicentro y las condiciones en las que se produjo el sismo. Además, se reiteran recomendaciones básicas de prevención ante emergencias sísmicas en el país.
Temblor HOY, 24 de junio de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP
¿Por qué el Perú es un país sísmico?
El jefe del IGP, el Dr. Hernando Tavera, explica las causas desde una perspectiva científica.
Magnitud e intensidad de un sismo: qué significa cada uno
Según especialistas del IGP, la magnitud de un sismo representa la energía liberada en el foco del movimiento sísmico, la cual se propaga en forma de ondas y genera el sacudimiento del suelo. Por otro lado, la intensidad se refiere a los efectos observados en la superficie, como daños en viviendas, infraestructura y la percepción de la población durante el evento. En otras palabras, la magnitud mide el fenómeno en sí, mientras que la intensidad describe su impacto.
Comprender esta diferencia es clave para interpretar correctamente los reportes sísmicos difundidos en Perú y tomar decisiones informadas ante cualquier emergencia.
Mochila de emergencia en Perú: qué priorizar ante un sismo
Ante la posibilidad de un sismo en Perú, Defensa Civil recomienda contar siempre con una mochila de emergencia lista y accesible. Este kit puede marcar la diferencia durante las primeras horas posteriores a un evento sísmico. Entre los elementos esenciales se incluyen:
- Agua potable y alimentos no perecibles como enlatados, galletas y barras energéticas
- Botiquín de primeros auxilios con medicinas básicas
- Linterna con pilas, radio portátil y cargador para celular
- Mascarillas, alcohol, papel higiénico y artículos de higiene personal
- Ropa de abrigo, frazada y elementos de protección básica
- Copias de documentos importantes, dinero en efectivo y llaves de repuesto
- Lista de números de emergencia para facilitar la comunicación
Mantener esta preparación permite una mejor respuesta ante cualquier emergencia sísmica y reduce los riesgos en los momentos críticos posteriores a un temblor en Perú.
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