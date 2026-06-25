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Temblor HOY, jueves 25 de junio de 2026, vía IGP: epicentro y magnitud del último sismo en Perú
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta en tiempo real la actividad sísmica del país, detallando magnitud, epicentro y ubicación del último sismo.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difundió su reporte oficial sobre la actividad sísmica registrada en el país, correspondiente al seguimiento de los movimientos telúricos recientes. El informe incluye datos como la magnitud, el epicentro y la ubicación del último sismo, además de recomendaciones clave para reducir riesgos y prevenir accidentes en caso de nuevos eventos.
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Último temblor en Perú HOY, jueves 25 de junio de 2026, EN VIVO, según IGP
Bienvenidos
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) está compartiendo un informe en tiempo real sobre los sismos ocurridos en el país hoy, jueves 25 de junio de 2026.
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú?
De acuerdo con el monitoreo sísmico del IGP, el Perú continúa registrando actividad constante debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Las autoridades mantienen la vigilancia permanente de cualquier movimiento que pueda representar un riesgo para la población y actualizan de forma continua la información sobre la magnitud y el epicentro de cada evento.
El reporte oficial detalla que cada sismo registrado es analizado en tiempo real para precisar su magnitud y el punto exacto donde se originó el movimiento, conocido como epicentro. Esta información es difundida por el IGP con el objetivo de mantener informada a la población y facilitar la toma de decisiones ante posibles emergencias.
¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto en Perú?
El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que los términos sismo, temblor y terremoto hacen referencia al mismo fenómeno natural. Sin embargo, su uso varía según la tradición de cada país. En el caso del Perú, se suele llamar terremoto cuando el movimiento causa daños materiales o pérdidas humanas. En cambio, se utiliza temblor cuando el movimiento solo se percibe sin generar consecuencias graves.
¿Por qué ocurren los sismos en el Perú?
Según el Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica en el país se produce por la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este choque constante entre ambas estructuras geológicas genera tensión en la corteza terrestre, que se libera en forma de sismos de distinta intensidad.
Números de emergencia ante un sismo en Perú
Ante cualquier emergencia sísmica, es importante tener a la mano los principales números de ayuda en el Perú:
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Policía de Carreteras: 110
- Infosalud: 113
- EsSalud COVID-19: 107
- Línea contra la violencia familiar: 100
- Atención EsSalud para mujeres víctimas de violencia: 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
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