Fiesta de San Juan 2026: cuándo se celebra en Perú y cuáles son las principales actividades que se realizan

La Fiesta de San Juan 2026 volverá a reunir a miles de personas en la Amazonía peruana, donde esta celebración es considerada una de las más importantes. La festividad, que rinde homenaje a San Juan Bautista, combina la fe, las tradiciones, la música, la gastronomía y las actividades recreativas, y atrae tanto a residentes como a turistas.

¿Cuándo se celebra la Fiesta de San Juan 2026 en Perú?

La fecha central de la Fiesta de San Juan es este miércoles 24 de junio, aunque las actividades suelen comenzar desde varios días antes con festivales, ferias y eventos culturales. Las regiones donde se vive con mayor intensidad son Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco.

¿Qué actividades se realizan en la Fiesta de San Juan?

Entre las tradiciones más representativas destaca el baño bendito en ríos, quebradas y lagunas durante la mañana del 24 de junio. Según la creencia popular, ese día San Juan Bautista bendice las aguas, por lo que bañarse en ellas simboliza purificación, salud y prosperidad.

La Fiesta de San Juan rinde homenaje a San Juan Bautista, destacándose por sus rituales de purificación en ríos y la preparación del tradicional juane.

Asimismo, se realizan misas, procesiones, concursos de danzas típicas, desfiles, presentaciones musicales, ferias artesanales y el tradicional baile de la pandilla amazónica, acompañado en algunas ciudades por la celebración de la Humisha, una palmera decorada con regalos que los asistentes derriban mientras bailan.

Del mismo modo, la gastronomía es importante durante esta celebración y el protagonista es el juane, considerado el plato emblemático de la Amazonía. Se prepara con arroz sazonado, gallina, huevo, aceitunas y otros ingredientes envueltos en hojas de bijao o de plátano. Durante la Fiesta de San Juan, las familias acostumbran reunirse para compartir este platillo.

Frases para compartir por la Fiesta de San Juan