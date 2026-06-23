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Fiesta de San Juan 2026: cuándo se celebra en Perú y cuáles son las principales actividades que se realizan
La Fiesta de San Juan es una de las celebraciones más emblemáticas de la Amazonía y cada 24 de junio reúne a miles en torno a la fe, la cultura y la tradición.
La Fiesta de San Juan 2026 volverá a reunir a miles de personas en la Amazonía peruana, donde esta celebración es considerada una de las más importantes. La festividad, que rinde homenaje a San Juan Bautista, combina la fe, las tradiciones, la música, la gastronomía y las actividades recreativas, y atrae tanto a residentes como a turistas.
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¿Cuándo se celebra la Fiesta de San Juan 2026 en Perú?
La fecha central de la Fiesta de San Juan es este miércoles 24 de junio, aunque las actividades suelen comenzar desde varios días antes con festivales, ferias y eventos culturales. Las regiones donde se vive con mayor intensidad son Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco.
¿Qué actividades se realizan en la Fiesta de San Juan?
Entre las tradiciones más representativas destaca el baño bendito en ríos, quebradas y lagunas durante la mañana del 24 de junio. Según la creencia popular, ese día San Juan Bautista bendice las aguas, por lo que bañarse en ellas simboliza purificación, salud y prosperidad.
La Fiesta de San Juan rinde homenaje a San Juan Bautista, destacándose por sus rituales de purificación en ríos y la preparación del tradicional juane.
Asimismo, se realizan misas, procesiones, concursos de danzas típicas, desfiles, presentaciones musicales, ferias artesanales y el tradicional baile de la pandilla amazónica, acompañado en algunas ciudades por la celebración de la Humisha, una palmera decorada con regalos que los asistentes derriban mientras bailan.
Del mismo modo, la gastronomía es importante durante esta celebración y el protagonista es el juane, considerado el plato emblemático de la Amazonía. Se prepara con arroz sazonado, gallina, huevo, aceitunas y otros ingredientes envueltos en hojas de bijao o de plátano. Durante la Fiesta de San Juan, las familias acostumbran reunirse para compartir este platillo.
Frases para compartir por la Fiesta de San Juan
- ¡Feliz Fiesta de San Juan! Que esta celebración llene tu vida de alegría, unión y prosperidad.
- Que la magia de la Amazonía y la bendición de San Juan iluminen tu camino. ¡Feliz 24 de junio!
- Celebremos con orgullo nuestras tradiciones, nuestra cultura y la riqueza de la selva peruana. ¡Feliz Fiesta de San Juan!
- Hoy es un día para disfrutar en familia, compartir un delicioso juane y agradecer por las bendiciones recibidas.
- Que el baño de San Juan renueve tus energías y traiga salud, paz y felicidad a tu hogar.
- La Fiesta de San Juan es sinónimo de alegría, música, danza y unión. ¡Que la disfrutes al máximo!
- ¡Viva la Amazonía peruana! Feliz Fiesta de San Juan para todos.
- Hoy celebramos una tradición que une generaciones y mantiene viva nuestra identidad cultural.
- Que nunca falte la alegría, el juane y la buena compañía en esta hermosa festividad.
- Feliz Fiesta de San Juan. Que la esperanza y la prosperidad acompañen cada uno de tus días.
- Disfruta de esta fecha especial con el corazón lleno de gratitud y rodeado de quienes más quieres.
- Que el espíritu de San Juan fortalezca la unión familiar y nos regale un año lleno de bendiciones.
- Hoy la selva está de fiesta. ¡Celebremos con orgullo nuestras raíces y costumbres!
- Entre música, danzas y tradición, vivamos una inolvidable Fiesta de San Juan.
- Que este 24 de junio sea una oportunidad para renovar sueños y compartir momentos inolvidables.
- Feliz Fiesta de San Juan. Que la alegría de esta celebración permanezca todo el año.
- La mejor manera de celebrar es compartiendo sonrisas, cultura y el sabor de nuestra gastronomía amazónica.
- Que cada paso al ritmo de la pandilla amazónica esté lleno de felicidad y esperanza.
- Hoy honramos nuestras tradiciones y celebramos la riqueza cultural del Perú. ¡Feliz San Juan!
- ¡Feliz Fiesta de San Juan 2026! Que la paz, la salud y la felicidad acompañen siempre a ti y a toda tu familia.
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