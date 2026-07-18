Sinuano Día resultados de HOY, sábado 18 de julio EN VIVO: ganadores del último sorteo en Colombia

¿Será tu día de suerte? HOY, sábado 18 de julio llega una nueva edición del Sinuano Día, que premiará a los afortunados concursantes en Colombia. Por ello, si vas a participar, le brindamos toda la información como estadísticas, puntos de venta y resultados EN VIVO de este juego.

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de julio: resultados EN VIVO y números ganadores 10:05 Dónde comprar los boletos del Sinuano Los boletos del Sinuano pueden adquirirse de manera presencial en los puntos de venta autorizados de la red de distribuidores del juego en Colombia. También es posible comprarlos a través de plataformas digitales habilitadas por los operadores autorizados. 09:21 Bienvenidos HOY, sábado 18 de julio se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores al instante, conoce los horarios de cada juego y comprueba si tu boleto fue premiado. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo de Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que Sinuano Noche se juega a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Noche pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de la Red Gana y en otros distribuidores oficiales habilitados en distintas ciudades y municipios de Colombia. Además, algunas plataformas digitales autorizadas permiten comprar las apuestas en línea, siempre que el servicio esté disponible en la zona del jugador.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche es un juego de azar en el que el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y realizar su apuesta antes del horario del sorteo correspondiente. Si el número seleccionado coincide exactamente con el resultado oficial, el jugador obtiene el premio establecido según el valor apostado.