0
PREVIA
Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026
ANTESALA
Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Sinuano Día resultados de HOY, sábado 18 de julio EN VIVO: ganadores del último sorteo en Colombia

El sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 18 de julio regresa a las 2:30 p. m. y AQUÍ podrás acceder a toda la información del juego colombiano. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de julio.
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de julio. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

¿Será tu día de suerte? HOY, sábado 18 de julio llega una nueva edición del Sinuano Día, que premiará a los afortunados concursantes en Colombia. Por ello, si vas a participar, le brindamos toda la información como estadísticas, puntos de venta y resultados EN VIVO de este juego.

Conoce AQUÍ los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 17 de julio.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 17 de julio: números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de julio: resultados EN VIVO y números ganadores

10:05
18/7/2026

Dónde comprar los boletos del Sinuano

Los boletos del Sinuano pueden adquirirse de manera presencial en los puntos de venta autorizados de la red de distribuidores del juego en Colombia. También es posible comprarlos a través de plataformas digitales habilitadas por los operadores autorizados.

09:21
18/7/2026

Bienvenidos

HOY, sábado 18 de julio se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores al instante, conoce los horarios de cada juego y comprueba si tu boleto fue premiado. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo de Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que Sinuano Noche se juega a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Noche pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de la Red Gana y en otros distribuidores oficiales habilitados en distintas ciudades y municipios de Colombia. Además, algunas plataformas digitales autorizadas permiten comprar las apuestas en línea, siempre que el servicio esté disponible en la zona del jugador.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche es un juego de azar en el que el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y realizar su apuesta antes del horario del sorteo correspondiente. Si el número seleccionado coincide exactamente con el resultado oficial, el jugador obtiene el premio establecido según el valor apostado.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

  2. Horóscopo de HOY, sábado 18 de julio de 2026: revisa las predicciones gratis de Josie Diez Canseco

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano