Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 22 de julio de 2026, EN VIVO: revisa los resultados y números ganadores del último sorteo

Los seguidores de la lotería en Colombia permanecen atentos al resultado del Sinuano de hoy, miércoles 22 de julio de 2026. Hasta el momento, el sorteo continúa pendiente de publicación oficial, por lo que los apostadores deberán esperar la confirmación de las cifras ganadoras correspondientes a esta jornada.

Temblor en Perú hoy, miércoles 22 de julio de 2026 EN VIVO: magnitud y epicentro, IGP 08:32 Actividad en el Cinturón de Fuego del Pacífico Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Cinturón de Fuego del Pacífico registra más del 80 % de los sismos que ocurren en el mundo cada año y concentra numerosos volcanes activos. Perú se encuentra dentro de esta zona de intensa actividad sísmica. 07:30 TEMBLOR HOY EN LIMA DE 4.1 Fecha y Hora Local: 22/07/2026 07:25:57

Magnitud: 4.1

Profundidad: 101km

Latitud: -11.94

Longitud: -76.64

Intensidad: III Ricardo Palma

Referencia: 2 km al SE de Ricardo Palma, Huarochirí - Lima 07:27 Bienvenidos Conoce dónde ocurrió el sismo de hoy, miércoles 22 de julio de 2026 en Perú, así como su magnitud, epicentro e intensidad, según el reporte del IGP.

El Sinuano Día y el Sinuano Noche de hoy son dos de los sorteos más consultados por los jugadores, quienes buscan conocer los números ganadores y verificar los resultados una vez sean anunciados a través de los canales oficiales.

¿Qué jugó el Sinuano hoy, 22 de julio?

Hasta el momento, los resultados del Sinuano de hoy, 22 de julio, aún no han sido publicados oficialmente. Los usuarios podrán consultar los números ganadores una vez finalice cada sorteo y se realice la actualización correspondiente.

Los usuarios interesados en ver el Sinuano Día en vivo y el Sinuano Noche en vivo podrán consultar las plataformas oficiales autorizadas para acceder a los resultados actualizados y a la información correspondiente de cada sorteo.

¿A qué hora juega Sinuano Día y Noche hoy?

La pregunta sobre a qué hora juega el Sinuano es una de las más buscadas por los apostadores. El Sinuano Día de hoy se realiza diariamente a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

de hoy se realiza Por su parte, el Sinuano Noche de hoy tiene como horario habitual las 10:30 p. m. (hora de Colombia).

¿A qué hora juega el Sinuano los domingos?

En el caso de los domingos y días festivos, el horario puede presentar cambios. Durante estas fechas, el sorteo del Sinuano Noche puede realizarse a las 8:30 p. m., por lo que se recomienda verificar la programación oficial antes de participar.