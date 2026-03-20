Advíncula y su mensaje a Pablo Guede en medio de la polémica por oferta en San Lorenzo: "Vas a ir"

Pablo Guede atraviesa horas cruciales luego de que se conociera que es el principal candidato para llegar a San Lorenzo y dejar la dirección técnica de Alianza Lima. En medio de esta posible operación, el lateral Luis Advíncula sorprendió a los hinchas luego de dejar un inesperado mensaje al estratega argentino tras los entrenamientos del equipo.

Luis Advíncula y su mensaje a Pablo Guede por oferta en San Lorenzo

Durante el programa ‘Desvelados’ revelaron inéditas imágenes sobre la salida de los jugadores de Alianza Lima de los trabajos en Matute, donde Luis Advíncula sorprendió al referirse sobre la presunta salida de Pablo Guede rumbo a las filas de San Lorenzo.

Resulta que el lateral peruano se animó a soltar un broma al técnico, luego de que tuviera complicaciones para salir de la zona de estacionamiento. El ‘Rayo’ fiel a su estilo se dirigió a Guede y le señaló que se irá del club por lo que no hay problema si choca con los demás carros, desatando las risas en sus compañeros.

Video: Desvelados

"Choca nomás, si igual te vas a ir. Choca nomás", fueron las palabras que expresó el futbolista hacia el técnico, dejando un momento inédito tras la salida de los trabajos.

Estas imágenes deja en evidencia la gran relación que ha entablado el técnico con sus jugadores, teniéndose la confianza para poder bromear incluso en los momentos más tensos. Sin embargo, algunos usuarios han interpretado esto como un adiós definitivo del técnico.

Pablo Guede seguirá en Alianza Lima

Para tranquilidad de los hinchas blanquiazules, en las últimas horas se confirmó que Pablo Guede no se moverá de su puesto en Alianza Lima. De acuerdo a lo revelado por el periodista Alejandro Alves, el técnico tomó la decisión de seguir en Matute a pelear por el título de la Liga 1 2026.