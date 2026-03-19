Vicepresidente de Nacional menospreció a Universitario y comenzó a reírse: "Música para los oídos"

Se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 y Universitario de Deportes conoció a sus rivales. Uno de ellos es Nacional de Uruguay, y precisamente el vicepresidente del club, Flavio Perchmann, sorprendió asegurando que esperaba compartir grupo con los merengues e incluso comenzó a reírse de forma inesperada. Los ‘charrúas’ ven como el rival más accesible del Bombo 2 a los de Ate.

Como se pudo conocer, los cremas están en la misma zona que el ‘Bolso’, Coquimbo Unido y Deportes Tolima, por lo que sus hinchas creen que clasificarán fácil a los octavos de final. Sin embargo, quienes opinan lo mismo son los hinchas del cuadro uruguayo y sus mismos dirigentes, ya que no dudaron en minimizar al conjunto dirigido por Javier Rabanal.

“Volvió el puñito arriba y fue al lado de Diego Aguirre (risas). Aparte pedí Universitario y Coquimbo y se dieron, el cuarto que venga cualquiera. El grupo es música para los oídos”, precisó Flavio Perchmann para sorpresa de todos los fanáticos de Universitario de Deportes. Recordemos que el único campeón de la Copa Libertadores en el Grupo B es precisamente Nacional, por lo que es normal que no vea como oponente digno a los demás.

Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Vale precisar que ambos clubes se enfrentarán en dos oportunidades durante la Fase de Grupos, primero en el Estadio Monumental por la fecha 3 y luego en el Gran Parque Central por la jornada número 5. Únicamente los dos primeros puestos de la tabla clasificarán a los octavos de final del torneo Conmebol, mientras que el tercero se marcha relegado a la Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo marcha Nacional en el Campeonato Uruguayo?

De momento, disputadas ya seis fechas del Campeonato Uruguayo, Nacional se ubica en la octava casilla de la tabla de posiciones con 10 unidades. Los albos han ganado 3 partidos, empatado 1 y perdido 2, y se encuentra a 3 unidades del líder que es Racing de Montevideo.

¿Cuándo empieza la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

La Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 iniciará durante la semana del 6 de abril, pero todavía no se sabe si Universitario de Deportes jugará martes, miércoles o jueves; ya que se confirmará en los próximos días por parte de la misma Conmebol. Eso sí, la ‘U’ debuta en condición de visitante frente a Deportes Tolima de Colombia.