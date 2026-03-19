Comisión Disciplinaria tomó importante decisión con Universitario tras supuesto acto de racismo

Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado después de que, en los últimos minutos del enfrentamiento ante UTC, el árbitro Michael Espinoza activara el protocolo contra el racismo debido a un presunto acto discriminatorio de los seguidores merengues hacia los jugadores del elenco cajamarquino. Ante esta situación, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol tomó una decisión contundente.

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Comisión Disciplinaria tomó fuerte medida con Universitario tras supuesto acto de racismo

La Comisión Disciplinaria de la FPF abrió un expediente en contra de Universitario por el presunto acto discriminatorio hacia los jugadores del Club Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) durante su enfrentamiento en la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la entidad que sanciona los actos de indisciplina en la primera división del fútbol peruano ya notificó al equipo merengue sobre su decisión.

Cabe mencionar que Universitario de Deportes será evaluado debido a que sus seguidores en la tribuna sur aparentemente empezaron a proferir frases racistas hacia los futbolistas de UTC. Según el árbitro del encuentro, Michael Espinoza, se escuchaban gritos de “U-U-U-U-U-U”, un sonido asociado a los monos.

Video: L1MAX

Asimismo, el comunicador Peralta aseguró que el próximo miércoles 25 de marzo de 2026, el referí y el delegado del partido entre Universitario y el elenco de Cajamarca tendrán la audiencia oficial, donde luego se determinarán las sanciones correspondientes por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.

Michael Espinoza validó que en el Estadio Monumental hubo insultos racistas de hinchas de Universitario a jugadores de UTC

En las imágenes exclusivas de L1MAX, se puede observar y escuchar a Ángelo Campos diciéndole a Álex Valera que desde la tribuna sur del Estadio Monumental están expresando sonidos de monos: "Dicen uh-uh-uh-uh, no seas malo". Además, también le señaló lo mismo al árbitro Michael Espinoza, quien responde diciendo que "ahora sí puedo escuchar los insultos".