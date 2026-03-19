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Prensa chilena "celebró" emparejamiento de Coquimbo Unido con Universitario "Grupo abordable"

Universitario y Coquimbo Unido de Chile quedaron emparejados en el grupo B de la Copa Libertadores 2026. Conoce aquí cómo reaccionó la prensa chilena.

Jostein Canales
Universitario y Coquimbo Unido de Chile integran el grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Universitario y Coquimbo Unido de Chile integran el grupo B de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Coquimbo Unido / Composición de Libero
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La Conmebol sorteó este jueves la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y Universitario de Deportes quedó en el grupo B junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Esto generó comentarios favorables por parte de la prensa chilena, ya que entienden que su representante tiene chances de pasar a octavos de final.

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La mayoría de los medios deportivos chilenos 'celebraron' que el 'Pirata' no enfrentará a equipos brasileños y argentinos. Por ejemplo, 'La Tercera' informó lo siguiente: "Mientras Coquimbo Unido sale airoso, la Universidad Católica no tiene suerte y cae en el grupo más difícil. El campeón nacional tiene espacio como para competir en el grupo B con Nacional de Uruguay, Universitario de Lima y Deportes Tolima".

Coquimbo Unido

Así informó La Tercera de Chile.

Otros portales de Chile, como ‘Al aire libre’ y ‘Bolavip’, aseguran que el vigente monarca del fútbol chileno está en un grupo accesible, menospreciando a equipos que tienen un gran historial en la Copa Libertadores, ya que el ‘Bolso’ alzó el trofeo en tres ocasiones y la ‘U’ fue subcampeón.

"Los 'Piratas' fueron sorteados en el Grupo B de la competición y les tocaron rivales abordables, tomando en cuenta los 'monstruos' que están en las otras zonas", escribió 'Al aire libre'.

Coquimbo Unido

Así informó Al aire libre de Chile.

"Sorteo Copa Libertadores 2026: el accesible grupo que enfrentará Coquimbo Unido. El 'Pirata' tendrá un grupo que, en el papel, se ve más que abordable sin rivales argentinos ni brasileños", se lee en 'Bolavip'.

Coquimbo Unido

Así informó Bolavip de Chile.

Por su parte, el portal ‘Redgol’ señaló que el club que quedó como Chile 1 el año pasado “tuvo mejor suerte”, a diferencia la U. Católica que está en el denominado '“grupo de la muerte” junto a Boca Juniors de Argentina, Cruzeiro de Brasil y Barcelona SC de Ecuador.

Coquimbo Unido

Así informó Redgol de Chile.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Coquimbo Unido?

De acuerdo al fixture de partidos de la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes y Coquimbo Unido se verán las caras en las fechas 2 y 4. El vigente tricampeón del fútbol peruano será local en su primer partido.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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