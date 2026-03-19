Exfiguras de Alianza Lima se lucieron en los entrenamientos de Universitario de Deportes
Dos exfutbolistas con pasado en Alianza Lima se olvidaron de su historia y ahora brillan con la camiseta de Universitario de Deportes.
Alianza Lima ha tenido a Bryan Reyna y Jairo Concha como una de sus principales figuras dentro de su plantel; sin embargo, tras varias temporadas lejos de la tienda íntima, ahora han olvidado su pasado y se lucen con la camiseta de Universitario de Deportes en los entrenamientos.
Exfutbolistas de Alianza Lima se lucieron en los entrenamientos de Universitario de Deportes
Universitario utilizó sus redes sociales para reunir frente a las cámaras a dos exjugadores que tuvieron paso por Alianza durante el último entrenamiento realizado en Campo Mar.
Nos referimos a Concha y Reyna, quienes coincidieron en Alianza Lima en 2023 y ahora, tras 3 años, se reencuentran en el equipo dirigido por Javier Rabanal.
Jairo Concha y Bryan Reyna, exfutbolistas de Alianza Lima, se lucieron en los entrenamientos de Universitario de Deportes
Ambos futbolistas ahora podrían jugar juntos el clásico ante Alianza por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, ya que Jairo Concha estará disponible luego de su sanción de 2 jornadas y Bryan Reyna estará en condiciones de participar en el duelo desde el inicio tras su fichaje.
Jairo Concha en Alianza Lima
Concha ha sido parte vital del equipo blanquiazul tras lograr dos títulos nacionales del fútbol peruano en 2021 y 2022. Asimismo, su desempeño en Alianza le valió ser fichado por Universitario a principios del 2023, un movimiento sorpresivo que impactó a los seguidores de ambos equipos.
Jairo Concha y Bryan Reyna jugaron en Alianza Lima
Bryan Reyna en Alianza Lima
A pesar de ser hincha de Universitario de Deportes, Reyna fichó por Alianza Lima en 2023 desde Academia Cantolao. Y tras su buena temporada en el elenco de La Victoria, logró fichar por Belgrano de Argentina. Ahora, luego de 3 años en el extranjero, fue cedido a préstamo para que juegue en el club de Ate.
