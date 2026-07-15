Epicentro del temblor de HOY, miércoles 15 de julio, EN VIVO: hora y magnitud del último sismo reportado por el IGP en Perú

Los movimientos sísmicos forman parte de la realidad geográfica del país, por lo que miles de ciudadanos permanecen atentos a los reportes oficiales. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa en tiempo real sobre los eventos registrados en el territorio nacional, proporcionando datos como la hora, la magnitud y la ubicación del epicentro. En esta nota podrás conocer el reporte del sismo de hoy en Perú, así como las principales recomendaciones para actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico.

Temblor hoy, 15 de julio de 2026, en Perú EN VIVO: epicentro, hora y magnitud del último sismo reportado por el IGP 09:31 Temblor en Ica ayer - Fecha y hora local: 14/07/2026, 23:40:17 - Magnitud: 4.1 - Profundidad: 32 km - Latitud: -14.77 - Longitud: -76.31 - Intensidad: II-III en Ica - Referencia: 100 km al suroeste de Ica, Ica - Ica

¿Dónde fue el epicentro del temblor hoy día en el Perú?

El último sismo registrado hoy en Perú puede consultarse a través de los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de monitorear la actividad sísmica nacional. Los especialistas registran cada evento e informan datos como la magnitud, profundidad, hora exacta y ubicación del epicentro donde se originó el movimiento.

El seguimiento constante de los temblores registrados por el IGP permite contar con información confiable ante posibles réplicas u otros eventos sísmicos. Además, las autoridades recomiendan mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales para evitar la difusión de datos falsos.

¿Cómo activar la alerta temprana de sismos de Google?

Los teléfonos móviles cuentan con herramientas que pueden ayudar a recibir avisos preventivos ante movimientos telúricos. El sistema de alerta temprana de sismos de Google utiliza tecnología de detección para enviar notificaciones a los usuarios cuando identifica actividad sísmica cercana. Para , se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa a Configuración o Ajustes del celular.

Dirígete a la sección Emergencias.

Busca la opción "Alertas de sismos" y actívala.

Esta herramienta puede complementar la información oficial del Instituto Geofísico del Perú, pero no reemplaza las recomendaciones de las autoridades de gestión de riesgos ante un temblor o un evento de mayor magnitud.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Ante un movimiento telúrico, es importante mantener la calma y aplicar medidas de seguridad que reduzcan los riesgos. La preparación previa puede marcar la diferencia para proteger a la familia y responder de manera adecuada.

Antes del sismo

Identifica zonas seguras dentro y fuera de tu vivienda.

Prepara una mochila de emergencia con artículos básicos.

Participa en simulacros organizados en tu comunidad.

Enseña a los niños las medidas de prevención.

Evalúa la seguridad de tu vivienda con apoyo de un especialista si es necesario.

Durante el sismo

Conserva la calma y evita tomar decisiones impulsivas.

Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Si no puedes evacuar rápidamente, busca un lugar seguro y protégete.

Evita realizar llamadas telefónicas durante la emergencia; utiliza mensajes de texto para no saturar las líneas.

No uses ascensores mientras ocurre el movimiento.

Después del sismo