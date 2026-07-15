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Epicentro del temblor de HOY, miércoles 15 de julio, EN VIVO: hora y magnitud del último sismo reportado por el IGP en Perú

El IGP informó sobre el reciente sismo ocurrido en Perú, detallando la hora, magnitud, epicentro y las recomendaciones de seguridad para la población.

María Zapata
Conoce la magnitud, el epicentro y los detalles del último temblor en Perú según el reporte del IGP.
Conoce la magnitud, el epicentro y los detalles del último temblor en Perú según el reporte del IGP. | Google Gemini
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Los movimientos sísmicos forman parte de la realidad geográfica del país, por lo que miles de ciudadanos permanecen atentos a los reportes oficiales. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa en tiempo real sobre los eventos registrados en el territorio nacional, proporcionando datos como la hora, la magnitud y la ubicación del epicentro. En esta nota podrás conocer el reporte del sismo de hoy en Perú, así como las principales recomendaciones para actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico.

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Temblor hoy, 15 de julio de 2026, en Perú EN VIVO: epicentro, hora y magnitud del último sismo reportado por el IGP

09:31
15/7/2026

Temblor en Ica ayer

- Fecha y hora local: 14/07/2026, 23:40:17

- Magnitud: 4.1

- Profundidad: 32 km

- Latitud: -14.77

- Longitud: -76.31

- Intensidad: II-III en Ica

- Referencia: 100 km al suroeste de Ica, Ica - Ica

¿Dónde fue el epicentro del temblor hoy día en el Perú?

El último sismo registrado hoy en Perú puede consultarse a través de los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de monitorear la actividad sísmica nacional. Los especialistas registran cada evento e informan datos como la magnitud, profundidad, hora exacta y ubicación del epicentro donde se originó el movimiento.

El seguimiento constante de los temblores registrados por el IGP permite contar con información confiable ante posibles réplicas u otros eventos sísmicos. Además, las autoridades recomiendan mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales para evitar la difusión de datos falsos.

¿Cómo activar la alerta temprana de sismos de Google?

Los teléfonos móviles cuentan con herramientas que pueden ayudar a recibir avisos preventivos ante movimientos telúricos. El sistema de alerta temprana de sismos de Google utiliza tecnología de detección para enviar notificaciones a los usuarios cuando identifica actividad sísmica cercana. Para , se deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a Configuración o Ajustes del celular.
  • Dirígete a la sección Emergencias.
  • Busca la opción "Alertas de sismos" y actívala.

Esta herramienta puede complementar la información oficial del Instituto Geofísico del Perú, pero no reemplaza las recomendaciones de las autoridades de gestión de riesgos ante un temblor o un evento de mayor magnitud.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Ante un movimiento telúrico, es importante mantener la calma y aplicar medidas de seguridad que reduzcan los riesgos. La preparación previa puede marcar la diferencia para proteger a la familia y responder de manera adecuada.

Antes del sismo

  • Identifica zonas seguras dentro y fuera de tu vivienda.
  • Prepara una mochila de emergencia con artículos básicos.
  • Participa en simulacros organizados en tu comunidad.
  • Enseña a los niños las medidas de prevención.
  • Evalúa la seguridad de tu vivienda con apoyo de un especialista si es necesario.

Durante el sismo

  • Conserva la calma y evita tomar decisiones impulsivas.
  • Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
  • Si no puedes evacuar rápidamente, busca un lugar seguro y protégete.
  • Evita realizar llamadas telefónicas durante la emergencia; utiliza mensajes de texto para no saturar las líneas.
  • No uses ascensores mientras ocurre el movimiento.

Después del sismo

  • Verifica si existen fugas de gas u otros riesgos que puedan provocar incendios.
  • Comunícate con los servicios de emergencia si necesitas ayuda: Bomberos (116), Cruz Roja (01) 2660481 y SAMU (106).
  • Apoya a las personas heridas si es seguro hacerlo.
  • Mantente alerta ante posibles réplicas y evita acercarte a estructuras dañadas.
  • Si te encuentras cerca del mar, aléjate de la costa hasta que las autoridades descarten riesgo de tsunami.
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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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