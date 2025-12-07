MALA NOTICIA para Nueva York: fondos SNAP EN RIESGO por conflicto legal con la administración federal

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York podría quedarse sin parte de sus fondos administrativos debido a una disputa legal con el gobierno federal. Según la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, los estados que no compartan la información solicitada sobre los beneficiarios podrían ver bloqueados los recursos necesarios para mantener el funcionamiento del programa.

Nueva York, al igual que otros 20 estados liderados por demócratas, ha rechazado entregar la información requerida, señalando que la medida pone en riesgo la privacidad de los beneficiarios y que el estado ya realiza estrictos controles de elegibilidad. La gobernadora Kathy Hochul criticó la decisión, afirmando que parece un intento de amenazar la seguridad alimentaria de los neoyorquinos de bajos ingresos.

SNAP en Nueva York: la disputa por los fondos

El conflicto surgió luego de que el USDA solicitara nombres y estados migratorios de los beneficiarios del programa. Mientras que 29 estados con gobiernos republicanos cumplieron con la petición, Nueva York y otros estados demócratas se negaron. La administración federal sostiene que esta información es necesaria para prevenir fraudes y proteger a los contribuyentes.

El gobierno de Nueva York y los fiscales generales argumentan que la exigencia forma parte de una campaña para recopilar datos personales sensibles de manera indebida. Un juez federal de San Francisco emitió una orden que impide al USDA retener los fondos mientras el caso está en revisión, aunque la agencia tiene hasta el 15 de diciembre para apelar.

Implicaciones para los beneficiarios

El impacto sobre los beneficiarios de SNAP en Nueva York aún no está del todo claro, pero la retención de fondos administrativos podría afectar la operación del programa. Este dinero es vital para procesar solicitudes, distribuir beneficios y garantizar que las familias reciban asistencia alimentaria de manera eficiente.

Algunos expertos advierten que los estados podrían verse obligados a absorber costos adicionales o incluso reducir la operación del programa si los fondos no se liberan. El USDA ha dado a Nueva York una nueva oportunidad para cumplir con la solicitud de datos antes de que se apliquen sanciones, con fecha límite para el 8 de diciembre.