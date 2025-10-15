ALARMA en Walmart: camionero desata PELIGROSA PERSECUCIÓN de camiones que paralizó varios condados de Carolina del Sur

Un incidente que pudo haber terminado en tragedia sacudió esta semana a Carolina del Sur, cuando un conductor de camión protagonizó una intensa persecución policial que atravesó varios condados. El suceso comenzó en el estacionamiento de un Walmart USA y movilizó a múltiples fuerzas del orden, dejando en alerta a residentes locales y recordando los peligros de la conducción temeraria en la región.

Camionero inicia peligrosa persecución en un estacionamiento de Walmart

Según reportes de la estación WHNS, el episodio comenzó el lunes 13 de octubre en el Walmart ubicado en Liberty Highway, en el condado de Anderson. Las autoridades se acercaron al camión con remolque conducido por Michael James Akers, de 48 años, quien presuntamente se encontraba dormido en la cabina. Al ser despertado por los oficiales, Akers emprendió la fuga de inmediato.

Un video captado por WHNS muestra al camión acelerando entre los vehículos del estacionamiento mientras los agentes intentaban detenerlo. "Fue un momento muy peligroso, no solo para los oficiales, sino también para los clientes del Walmart USA", declaró un portavoz de la policía local.

Los registros muestran que Akers fue liberado el miércoles por la mañana.

Conducción temeraria en varios condados de Carolina del Sur

El escape de Akers no se limitó al condado de Anderson. Según los reportes, el conductor se dirigió hacia el condado vecino de Oconee, ignorando múltiples señales de tránsito y de alto. Finalmente, las autoridades lograron detener el vehículo mediante la colocación estratégica de dispositivos de detención en el camino.

Al momento de su arresto, Akers se resistió a bajar del camión, por lo que fue trasladado primero a un hospital antes de ser ingresado en la cárcel del condado de Oconee. Fue acusado de varios delitos graves, incluyendo desobedecer señales de luz azul, conducción temeraria y portar un envase abierto de alcohol en el vehículo. Según los registros penitenciarios, fue liberado la mañana del miércoles.

La policía subrayó la importancia de respetar las normas de tránsito y los riesgos que este tipo de conductas representan para la seguridad pública. "La cooperación de la ciudadanía y la atención de nuestros oficiales evitaron un desenlace más grave", indicó un portavoz de las fuerzas del orden.