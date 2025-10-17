Recientemente, la Policía del Estado de Nueva York en Watertown, Estados Unidos, se pronunció tras un último hecho que ha preocupado a los clientes de Walmart: la búsqueda intensa e inmediata de un hombre sospechoso vinculado a un robo. ¿De quién se trata? ¿El hombre hurtó productos en la tienda estadounidense o generó una estafa con dinero? AQUÍ lo que se sabe.

Autoridades de Nueva York reportan la búsqueda de sospechoso de robo en Walmart

'Cnycentral' y otros medios internacionales difundieron que, hace unas horas, se registró una inesperada acción de las autoridades de Nueva York. Y es que, la policía de Watertown, en EE. UU., confirmó estar en la búsqueda rápida de un hombre sospechoso de haber cometido un lamentable robo en una tienda americana.

Según informes, el cuestionado incidente se llevó a cabo el 4 de octubre en el Walmart ubicado en la US-11, en la ciudad de LeRay, dentro del condado de Jefferson. Las autoridades señalaron que, las cámaras de seguridad del lugar, lograron registrar al sospechoso sustrayendo una billetera del carrito de compras de una víctima, la cual escondió en su sudadera.

Posteriormente, el sujeto se retiró del establecimiento acompañado de una mujer y un niño, y se dio a la fuga en un vehículo de color blanco. Hasta el momento, no se conoce más información al respecto. Por ello, la policía añadió que, cualquier persona que tenga datos o que pueda identificar al sospechoso, se comunique con la Policía del Estado de Nueva York al número (315) 366-6000.

Walmart realizó una alianza con Open AI

Por otro lado, es bueno conocer que Walmart se unió a Open AI y que, a partir de ahora, se podrá comprar de manera directa desde ChatGPT. Con este anuncio, se busca facilitar las compras para los clientes.

"Ya sea para planificar comidas, reabastecer artículos esenciales para el hogar o encontrar algo nuevo, los clientes pueden simplemente chatear y comprar, y Walmart se encargará del resto", expresó la empresa internacional en su comunicado tras dar esta importante noticia.